Haydi çocuklar film çekmeye

Tarlada çalışmak yerine bilimin eğlenceli yönüyle tanışan çocuklar, stop motion film çekmekten doğa deneylerine, seramik yapımından ritim tutmaya kadar birçok alanda yeteneklerini keşfediyor. ESİAD’ın 2015 yılında hayata geçirdiği “Eğlenceli Bilim Ege Köylerinde” 9-12 yaş aralığındaki çocuklara eğlenceli yaz kampları düzenliyor. Denizli’nin Tavas ilçesinde pilot olarak başlatılan proje kapsamında şimdiye kadar Denizli, İzmir, Aydın, Manisa ve Uşak’ın köylerinden yaklaşık 1300 çocuk “Eğlenceli Bilim”le tanıştı.