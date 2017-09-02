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Haydi çocuklar film çekmeye

Hürriyet Haber
02.09.2017 - 20:29 | Son Güncelleme: 02.09.2017 - 20:29

EGE Sanayicileri ve İşadamları Derneği (ESİAD), üç yıldır sürdürdüğü “Eğlenceli Bilim Ege Köyleri”nde projesiyle yaklaşık 1300 öğrencinin hayatına dokunarak, çocukların yazın tarlada çalıştırılmasının önüne geçilmesine destek oldu.

Tarlada çalışmak yerine bilimin eğlenceli yönüyle tanışan çocuklar, stop motion film çekmekten doğa deneylerine, seramik yapımından ritim tutmaya kadar birçok alanda yeteneklerini keşfediyor. ESİAD’ın 2015 yılında hayata geçirdiği “Eğlenceli Bilim Ege Köylerinde” 9-12 yaş aralığındaki çocuklara eğlenceli yaz kampları düzenliyor. Denizli’nin Tavas ilçesinde pilot olarak başlatılan proje kapsamında şimdiye kadar Denizli, İzmir, Aydın, Manisa ve Uşak’ın köylerinden yaklaşık 1300 çocuk “Eğlenceli Bilim”le tanıştı.

Etiketler: ESİAD , Eğlenceli Bilim Ege Köyleri , gazetehaberleri
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