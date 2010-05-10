Aslında bana göre 5 büyük takım yok, Türkiye Süper Liginin bütün takımları birbirinden değerli. Fakat maalesef çok para harcayan ve bu imkanı bulabilene büyük diyoruz. Kültürümüz buna yetiyor. Sezon başına baktığımızda en iyi transferleri Galatasaray ve Fenerbahçe yapmış, buna rağmen en iyi futbolu Bursa spor, Kayseri spor ve Galatasaray oynadı. Ankaragücü’nü de yabana atmamak lazım fakat, Fenerbahçe karşısında sergilediği futbol inanılmaz kötü idi. Rakip kaleye dönük hiç futbol oynamadılar.

Bir sezondur seyrettiğimiz Ankaragücü bumuydu, bu nasıl bir futbol anlayışı, hiç mi taktik anlayışta ofansif futbol yoktu. Amatör takımlarda bile en zayıf takım rakip kaleye dönük oynar, hiçbir şey yapamazsa bile rakip ceza sahasına bir orta yapar. Maalesef Ankaragücü bunu bile yapmadı. Futbol ahlakı bumudur? Bir sezon boyunca takımlara kök söktüren Ankaragücü bu mu.

Fenerbahçe’nin yıldız oyuncularına rağmen Ankaragücü’ne karşı oynadığı futbolu bizler amatör yıldız takımlarda ancak seyrediyoruz. Olmaz böyle bir şey. Eğer Fenerbahçe şampiyon olursa Bursaspor’un emeğine çok yazık olacak. Hakkıyla futbol oynayan, formasını alın teriyle ıslatan bir takıma yazık olacak. Sezon başında şampiyon Fenerbahçe olur ve 90 puanın üzerine çıkar diyordum ama sakatlıklar ve şanssızlıklar Fenerbahçe takımının yakasını bırakmadı. Yine geçen yıldan beri söylüyordum ve yazıyordum “ Bursaspor bu lige renk katacak ve kök söktürecek” ve böyle oldu. Helal sana Bursaspor.



Bazı spor severler “ Bursaspor olmasın Anadolu da şampiyonluk sadece Trabzonspor’un olsun” diyorlar. Bırakın bu cahil düşünceleri! Ne demek bu! Kim hak ediyorsa o şampiyon olsun. Bu ligde şampiyonluğu tek hak eden Bursa spor’dur.



Haydi Bursaspor. Sen Türkiye’nin gururu olacaksın. Sen gerçek şampiyon olacaksın.



Yazdır tarihe “ Parayla şampiyonluk olmaz, yürekle olur”. Koy yüreğini, şampiyonlukların sadece İstanbul’dan çıkmayacağını yazdır tarihe. Yıllar önce Trabzonspor’un yaptığı gibi

