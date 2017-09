Haydi bastÄ±r BeÅŸiktaÅŸâ€™Ä±m gol!

Lafta değil! Bu sezon Beşiktaş’ın, Avrupa’da varım diyeceği maç...

Aksini düşünürsek, kara kartal puan kaybettiği takdirde gruptan 2. olarak çıkma ihtimalini mucizelere bırakır...

Manchester United’ı Old Traford’ta yenmek mi? Olur. Neden olmasın? Fakat, İstanbul’da kaybettikten sonra sadece mucize olur!

Ne sebep olursa olsun, bu akşamın bir bahanesi olamaz...

Mutlaka kazanmalıyız... Fatih Kaya yazıyor

Ve sıkıntı çektiğimiz gol yolunda bir fire daha verdik...

İstatistiklere göre Nihat’ın olmayışı pek önemli değil gibi dursa da, Nihat’ın ismi bile her zaman Avrupa’da iş yapar...

Rakip savunmaya korku verir. Bunu göz ardı etmemek gerekiyor...



**



Devam edelim...

İki önemli etken var dikkat edilmesi gereken...



1 – Savunma kurgusu bozulmamalı...

2 – Hücum düzeni değişmeli...



**



Beşiktaş kolay gol yemiyor. Fakat gol de atamıyor...

Nihat ve Holosko’nun olmayışı, sağ kanatta Serdar Özkan’a forma şansı verecektir. Veya Hoca’nın savunmanın sağındaki tercihine göre Ekrem’de ileride forma şansı bulabilir.

Denizli sol kanatta Yusuf inadından vazgeçer mi? Bence geçmez...

Hele ki Tello’nun durumu kritik olduğu için Yusuf’un yeri garanti sayılır...

Dua edelim de Yusuf’a savunmada pek iş düşmesin, yoksa Yusuf ileri-geri yapmaktan, hiç bir katkı sağlayamaz...

10,5 Tabata ve önünde Bobo...

Bu gece en fazla Tabata’ya iş düşecek...

Oyunu hem yönlendirecek hem de atacağı paslar ile gol yollarında kilit isim olacak...

Wolfsburg’un hocası Armin Weh’in dediği gibi Beşiktaş ilk olarak gol atmak istemeyecek, rakibini tartacak...

Eğer Wolfsburg, Beşiktaş’ın tuzağına düşerse, savunması önde yakalanabilir. Tabii ki önemli olan bu fırsatı değerlendirmek...

İşte tam da bu sebepten Tabata’ya büyük iş düşüyor...

Onun atacağı isabetli paslara çok ihtiyaç olacak...

Tabii Fink ve Ernst’i savunma kadar ileriye yapacağı katkıda çok önemli...

Özellikle Ernst’in topsuz koşuları rakibin savunma düzenini bozmamızda çok yardımcı olacak...



**



Diğer tarafta Grafite’nin yokluğu asla bizi yanıltmasın... Grafite yoksa Martins var. Ve başlı başına potansiyel gol tehlikesi Dzeko...

Ferrari ve Sivok’un uyumu yüzümüzü güldürse de, basit hatalar yapmamaya özen gösterip, risk almadan oynamamız gerekiyor...

Unutmayalım ki, Ankaragücü maçında yapılan küçük hatalar bu maç için pahalıya patlayabilir...

Almanya’da uyguladığımız disiplinli savunmayı bu maçta da mutlaka sahaya yansıtmamız gerekiyor...



##



Yağmur yağdı böyle oldu mu diyeceksiniz?



Beşiktaş – Ankaragücü maçı öncesi, Ankara’daydım...

29 Ekim’i geçirdiğim Ankara’dan, dönüşümü Cumartesi sabah erken saate ayarladım...

Neden mi? Hava muhalefeti...

İnternet ve televizyondan takip ettiğim kadarıyla, Cumartesi İstanbul’da hava durumu hiç iç açıcı değildi..

Sağanak yağmur...

Bunu düşünerek, erken saatler de İstanbul’da olmak istedim...

Nitekim İstanbul il sınırları içerisine girer girmez, yağmur bardaktan boşanırcasına yağmaya başladı...

Tüm planlamalarıma rağmen maça yetişemedim...

Neyse ki Lig Tv var!



**



Süper Lig’in tescilli kanalı da yağmura teslim oldu...

Gardını indirdi!

Rezaletin daniskası!

Teknik anlamda açıklaması nasıl olur bunu yetkililer cevaplasın...

Benim anladığım bu, çünkü bir açıklama yok ortada!

Digiturk’un ne kadar üyesi var bilmiyorum, beni de ilgilendirmez. Fakat belirli bir ücret karşılığında sağladığı hizmeti ne hakla, halka arz etti?

Gerçekten merak ediyorum?

Her halde onlar için açılım’ın başka bir şekli bu yöntem...

Forumlarda geyikleri çevrilen bu olayın mağduru olan üyelerin, hakkını nasıl geri vermeyi düşünüyor acaba sevgili Digiturk?

Bir hakkın geri verilmesinden geçtim, bir özrü çok mu görüyor?