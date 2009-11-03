Haydi bastÄ±r BeÅŸiktaÅŸâ€™Ä±m gol!

Lafta deÄŸil! Bu sezon BeÅŸiktaÅŸâ€™Ä±n, Avrupaâ€™da varÄ±m diyeceÄŸi maÃ§...

Aksini dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼rsek, kara kartal puan kaybettiÄŸi takdirde gruptan 2. olarak Ã§Ä±kma ihtimalini mucizelere bÄ±rakÄ±r...

Manchester Unitedâ€™Ä± Old Trafordâ€™ta yenmek mi? Olur. Neden olmasÄ±n? Fakat, Ä°stanbulâ€™da kaybettikten sonra sadece mucize olur!

Ne sebep olursa olsun, bu akÅŸamÄ±n bir bahanesi olamaz...Â Â

Mutlaka kazanmalÄ±yÄ±z... Fatih Kaya yazÄ±yor Â

Ve sÄ±kÄ±ntÄ± Ã§ektiÄŸimiz gol yolunda bir fire daha verdik...

Ä°statistiklere gÃ¶re Nihatâ€™Ä±n olmayÄ±ÅŸÄ± pek Ã¶nemli deÄŸil gibi dursa da, Nihatâ€™Ä±n ismi bile her zaman Avrupaâ€™da iÅŸ yapar...

Rakip savunmaya korku verir. Bunu gÃ¶z ardÄ± etmemek gerekiyor...



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Devam edelim...

Ä°ki Ã¶nemli etken var dikkat edilmesi gereken...



1 â€“ Savunma kurgusu bozulmamalÄ±...

2 â€“ HÃ¼cum dÃ¼zeni deÄŸiÅŸmeli...



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BeÅŸiktaÅŸ kolay gol yemiyor. Fakat gol de atamÄ±yor...

Nihat ve Holoskoâ€™nun olmayÄ±ÅŸÄ±, saÄŸ kanatta Serdar Ã–zkanâ€™a forma ÅŸansÄ± verecektir. Veya Hocaâ€™nÄ±n savunmanÄ±n saÄŸÄ±ndaki tercihine gÃ¶re Ekremâ€™de ileride forma ÅŸansÄ± bulabilir.

Denizli sol kanatta Yusuf inadÄ±ndan vazgeÃ§er mi? Bence geÃ§mez...

Hele ki Telloâ€™nun durumu kritik olduÄŸu iÃ§in Yusufâ€™un yeri garanti sayÄ±lÄ±r...

Dua edelim de Yusufâ€™a savunmada pek iÅŸ dÃ¼ÅŸmesin, yoksa Yusuf ileri-geri yapmaktan, hiÃ§ bir katkÄ± saÄŸlayamaz...

10,5 Tabata ve Ã¶nÃ¼nde Bobo...

Bu gece en fazla Tabataâ€™ya iÅŸ dÃ¼ÅŸecek...

Oyunu hem yÃ¶nlendirecek hem de atacaÄŸÄ± paslar ile gol yollarÄ±nda kilit isim olacak...

Wolfsburgâ€™un hocasÄ± Armin Wehâ€™in dediÄŸi gibi BeÅŸiktaÅŸ ilk olarak gol atmak istemeyecek, rakibini tartacak...

EÄŸer Wolfsburg, BeÅŸiktaÅŸâ€™Ä±n tuzaÄŸÄ±na dÃ¼ÅŸerse, savunmasÄ± Ã¶nde yakalanabilir. Tabii ki Ã¶nemli olan bu fÄ±rsatÄ± deÄŸerlendirmek...

Ä°ÅŸte tam da bu sebepten Tabataâ€™ya bÃ¼yÃ¼k iÅŸ dÃ¼ÅŸÃ¼yor...

Onun atacaÄŸÄ± isabetli paslara Ã§ok ihtiyaÃ§ olacak...

Tabii Fink ve Ernstâ€™i savunma kadar ileriye yapacaÄŸÄ± katkÄ±da Ã§ok Ã¶nemli...

Ã–zellikle Ernstâ€™in topsuz koÅŸularÄ± rakibin savunma dÃ¼zenini bozmamÄ±zda Ã§ok yardÄ±mcÄ± olacak...



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DiÄŸer tarafta Grafiteâ€™nin yokluÄŸu asla bizi yanÄ±ltmasÄ±n... Grafite yoksa Martins var. Ve baÅŸlÄ± baÅŸÄ±na potansiyel gol tehlikesi Dzeko...

Ferrari ve Sivokâ€™un uyumu yÃ¼zÃ¼mÃ¼zÃ¼ gÃ¼ldÃ¼rse de, basit hatalar yapmamaya Ã¶zen gÃ¶sterip, risk almadan oynamamÄ±z gerekiyor...

UnutmayalÄ±m ki, AnkaragÃ¼cÃ¼ maÃ§Ä±nda yapÄ±lan kÃ¼Ã§Ã¼k hatalar bu maÃ§ iÃ§in pahalÄ±ya patlayabilir...

Almanyaâ€™da uyguladÄ±ÄŸÄ±mÄ±z disiplinli savunmayÄ± bu maÃ§ta da mutlaka sahaya yansÄ±tmamÄ±z gerekiyor...



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YaÄŸmur yaÄŸdÄ± bÃ¶yle oldu mu diyeceksiniz?

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BeÅŸiktaÅŸ â€“ AnkaragÃ¼cÃ¼ maÃ§Ä± Ã¶ncesi, Ankaraâ€™daydÄ±m...

29 Ekimâ€™i geÃ§irdiÄŸim Ankaraâ€™dan, dÃ¶nÃ¼ÅŸÃ¼mÃ¼ Cumartesi sabah erken saate ayarladÄ±m...

Neden mi? Hava muhalefeti...

Ä°nternet ve televizyondan takip ettiÄŸim kadarÄ±yla, Cumartesi Ä°stanbulâ€™da hava durumu hiÃ§ iÃ§ aÃ§Ä±cÄ± deÄŸildi..

SaÄŸanak yaÄŸmur...

Bunu dÃ¼ÅŸÃ¼nerek, erken saatler de Ä°stanbulâ€™da olmak istedim...

Nitekim Ä°stanbul il sÄ±nÄ±rlarÄ± iÃ§erisine girer girmez, yaÄŸmur bardaktan boÅŸanÄ±rcasÄ±na yaÄŸmaya baÅŸladÄ±...

TÃ¼m planlamalarÄ±ma raÄŸmen maÃ§a yetiÅŸemedim...

Neyse ki Lig Tv var!



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SÃ¼per Ligâ€™in tescilli kanalÄ± da yaÄŸmura teslim oldu...

GardÄ±nÄ± indirdi!

Rezaletin daniskasÄ±!

Teknik anlamda aÃ§Ä±klamasÄ± nasÄ±l olur bunu yetkililer cevaplasÄ±n...

Benim anladÄ±ÄŸÄ±m bu, Ã§Ã¼nkÃ¼ bir aÃ§Ä±klama yok ortada!

Digiturkâ€™un ne kadar Ã¼yesi var bilmiyorum, beni de ilgilendirmez. Fakat belirli bir Ã¼cret karÅŸÄ±lÄ±ÄŸÄ±nda saÄŸladÄ±ÄŸÄ± hizmeti ne hakla, halka arz etti?

GerÃ§ekten merak ediyorum?

Her halde onlar iÃ§in aÃ§Ä±lÄ±mâ€™Ä±n baÅŸka bir ÅŸekli bu yÃ¶ntem...

Forumlarda geyikleri Ã§evrilen bu olayÄ±n maÄŸduru olan Ã¼yelerin, hakkÄ±nÄ± nasÄ±l geri vermeyi dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼yor acaba sevgili Digiturk?

Bir hakkÄ±n geri verilmesinden geÃ§tim, bir Ã¶zrÃ¼ Ã§ok mu gÃ¶rÃ¼yor?