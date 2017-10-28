Haydarpaşa’ya 109 yıl sonra yenileme

Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü´nün tarihi garın orijinal haline sadık kalarak hazırladığı ve Kadıköy Belediyesi’nin ardından Anıtlar Kurulu tarafından da onaylanan projeyle tüm binada restorasyon çalışmaları için hazırlıklar tamamlandı. 109 yıldır ayakta olan tarihi binada öncelikle koruyucu bir çatı yapılacak, ardından çalışmalara hız verilecek. Tahta kazıklar üzerine inşaa edilen, demir konstrüksiyonlarla birbirine kenetlenmiş binanın, zaman içinde ne kadar zarar gördüğünün tespit edilmesi için jeoradarlarla görüntü alınacak. Restorasyon sırasında binanın iç kısmındaki hizmet birimleri korunarak yenilenecek.

Gar, 1908 yılında İstanbul-Bağdat demiryolu hattının başlangıç istasyonu olarak inşaa edildi. Tarihi binada yapılan restorasyon ilk değil. 1. Dünya Savaşı sırasında cephanelik olarak kullanılan bina, çıkan yangın sonucu büyük ölçüde hasar görmüş ve tamir edilmişti.

1979 yılında Haydarpaşa Garı önlerinde kaza yaparak yanmaya başlayan ve infilak eden Romen bayraklı Independenta adlı tankerde yükselen alevlerin ısısıyla binanın vitrayları hasar görmüş ve tamir edilmişti.

1983 yılında binanın iki kulesinde tamirat yapılmıştı.