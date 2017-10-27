Haydarpaşa’ya 109 yıl sonra büyük yenileme

ÇATI TAMAMEN YANMIŞTI

Kadıköy’de bulunan tarihi Haydarpaşa garı 28 Kasım 2010 tarihinde çatısında çıkan yangın sonucu çatısı hasar görmesinin ardından restorasyon sürecine girmişti. Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğünün tarihi Garının orijinal haline sadık kalarak hazırladığı restorasyon projesine Kadıköy Belediyesi onay vermişti. Anıtlar kurulu tarafından da onaylanan proje tüm binanın restore edilmesine karar verilmişti. Bu amaçla çalışmalar 2016 yılı içinde başlamıştı.

HER YERİ ELDEN GEÇİRİLİYOR

109 yıldır ayakta olan tarihi binada öncelikle koruyucu bir çatı yapılacağı, ardından çalışmalar hız verileceği öğrenildi. İnşaası sırasında tahta kazıklar üzerine inşaa edilen, demir konstrüksiyonlarla birbirine kenetlenmiş binanın, zaman içinde kadar zarar gördüğünün tespit edilmesi için jeoradarlarla görüntü alınacağı öğrenildi. Ardından temel, çevre, bodrum kat taşıyıcılarının elden geçirileceği, korunacak olan çelik çatı makaslarının temizliği ve dış cephe temizlik ve onarımlarının yapılacağı öğrenildi. Ayrıca binada hasar gören vitray camlarında aslına uygun olarak yenilecek. Restorasyon sırasında binanın iç kısmındaki hizmet birimleri korunarak yenilenecek.Bu amaçla hummalı bir çalışmanın sürdüğü Haydarpaşa garının çevresi ve çatısı iskelerle çevriliyor. Tarihi bina yeniden yenilenmeye hazırlanıyor.

CEPHANELİK OLARAK KULLANILIRKEN HASAR GÖRMÜŞTÜ

Haydarpaşa garı 1908 yılında İstanbul-Bağdat demiryolu hattının başlangıç istasyonu olarak inşaa edildi. Garın ön tarafına tren ile gelen ticari malzemelerin, yükleme ve boşaltma işlemlerini gerçekleştirmek üzere mendirek inşa edilmişti. Tarihi binada yapılan restorasyon ilk değil. 1.Dünya savaşı sırasında cephanelik olarak kullanılan binada çıkan yangın sonucu büyük ölçüde hasar görmüş ve tamir edilmişti. 1979 yılında ise Haydarpaşa Garı önlerinde kaza yaparak yanmaya başlayan ve infilak eden ÿRomen bayraklı Indepententa adlı tankerde yükselen alevlerin ısısıyla binanın vitray camları hasar görmüş ve tamir edilmişti. 1983 yılında binanın iki kulesininde tamirat yapılmıştı.





