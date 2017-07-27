Haydarpaşa'da vinç devrildi, patlama yaşandı

İstanbul’da akşam saatlerinde başlayan şiddetli fırtına nedeniyle Haydarpaşa Limanı’ndaki 5 vinç devrildi. Vinçlerden birisi liman girişindeki bekçi konteynerinin üzerine devrildi. Devrilen konteyner içerisinde bulunan bir gümrük muhafaza memuru mahsur kaldı. İtfaiye ekipleri mahsur kalan memuru kısa sürede yaralı olarak kurtardı. Kurtarılan kişi tedavi için ambulans Haydarpaşa Numune Hastanesi’ne götürüldü.

YANGIN ÇIKTI

Bir başka vinç ise içerisinde yağ varilleri bulunan konteynerin üzerine devrildi. Burada sızan yağ nedeniyle yangın çıktı. Çıkan yangın yaklaşık 1 saatte itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Öte yandan limanda çok sayıda ihracat için hazır bulunan konteyner hasar gördü. Fırtınanın durmasıyla sel suları çekildi

İBB AÇIKLAMA YAPTI

Yaşanan vinç kazasıyla ilgili İstanbul Büyükşehir Belediyesi resmi twitter hesabından yaptığı açıklamada, vinç altında kalan 1 kişinin yaralı olarak kurtarıldığını duyurdu.

Devrilen vincin altında kalan ve patlayan yağ varilleri ametrör kameraya yansıdı.

TCDD'DEN AÇIKLAMA

İstanbul'daki fırtına nedeniyle Haydarpaşa Liman Rıhtımı’nda bulunan 4 vinçten birinin, liman sahasındaki 9 vinçten 4'ünün ve yaklaşık 100 konteynerin devrildiği, içerisinde kimyasal madde bulunan konteynerlerin üzerine vinçlerin devrilmesiyle çıkan yangının itfaiye tarafından kısa sürede söndürüldüğü bildirildi.



TCDD Genel Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, bugün İstanbul’da meydana gelen aşırı yağış ve fırtına nedeniyle Haydarpaşa Liman Rıhtımı'nda bulunan 4 vinçten birinin, Liman Sahasında bulunan 9 vinçten de 4'ünün devrildiği belirtildi.

Fırtına nedeniyle limandaki yaklaşık 100 konteynerin de devrildiği, içerisinde kimyasal madde bulunan konteynerlerin üzerine vinçlerin devrilmesiyle çıkan yangının itfaiye tarafından kısa sürede söndürüldüğü kaydedilen açıklamada, olay sırasında yaralanan Gümrük ve Ticaret Bakanlığı personeli bir Gümrük Muhafaza memurunun Numune Hastanesinde tedavi edildiği duyuruldu.