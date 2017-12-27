Hayattan zaman çalmanızı sağlayacak 6 sabah rutini

Geceden planınızı yapın

Eğer gece yatmadan önce plan yaparsanız sabah kalktığınızda hangi işi ne zaman bitirecektim kaygınız olmadan güzelce halledersiniz. Bu nedenle yatmadan önce elinize bir kalem defter alın ve günlük programınızı yapın. Uyandığınızda yapmanız gereken tek şey bunları uygulamak olacak.

Erken kalkmaya alışın

Gece kuşları için üzgünüz ama erken kalkmayı bir alışkanlık haline getirmelisiniz. Bunun için de erkenden uyumanız ve sağlıklı bir uyku çekmeniz gerekiyor. Çünkü erken kalktığınız saatler kendinize hediye edeceğiniz en değerli saatlerdir.

Güne egzersizle başlayın

Egzersiz sağlıklı bir hayat ve mutluluk için en önemli ihtiyaç. Bu nedenle bunu görmezden gelmeyin ve kalkar kalkmaz egzersizinizi yapın. Küçük bir egzersiz bile olsa gün boyunca aktif kalmanızı ve kendinizi iyi hissetmenizi sağlayacak.

Önemli projelerinizi öne alın

Sabah erken saatte uyanmanın en güzel yanı tüm günün kabak çiçeği gibi önünüzde duruyor olmasıdır. Yani günü siz istediğinizde istediğiniz şekilde başlatırsınız. Bu nedenle önemli projelerinizi görün ve onlara odaklanın. Günün bu saatleri bu planı yapmak ve uygulamaya koymak için şahanedir.

Kendi aktivitelerinize zaman ayırın

Kendi aktivitelerinize hiç bir zaman vakit ayıramadığınızı mı düşünüyorsunuz? Kitap yazmak, resim yapmak, meditasyon yapmak gibi aktiviteleri günün ilk saatlerinde yapmak kadar güzel bir şey yoktur. Kendinize vakit ayıramıyorsanız erken kalkın ve günden çalın.

Sessizliğin tadını çıkarın

Sessizlik şu aralar en çok ihtiyacımız olan şey. Eğer sizin içinde öyleyse sabah saatlerinin tadını çıkarabilirsiniz. Şehir henüz uyanmamışken kendinize bir çay ya da kahve yapın ve o güzel sessiz saatlerin tadını çıkarın. Kendinizi çok daha yenilenmiş hissedeceksiniz.