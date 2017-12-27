Haberler>Kelebek Magazin>Hayat Haberleri>Hayattan zaman çalmanızı sağlayacak 6 sabah rutini

Hayattan zaman çalmanızı sağlayacak 6 sabah rutini

Hayat çok hızlı ve biz onun hızına ayak uydurmak için ekstra bir çaba harcıyoruz. Çoğu zaman yorgun hissedip sabahlarımıza yeteri kadar önem vermiyoruz. Oysa günün ilk saatleri hayattan çalabileceğiniz o güzel saatlerdir.

Doğan BURDA
27.12.2017 - 14:36 | Son Güncelleme :

Geceden planınızı yapın

Eğer gece yatmadan önce plan yaparsanız sabah kalktığınızda hangi işi ne zaman bitirecektim kaygınız olmadan güzelce halledersiniz. Bu nedenle yatmadan önce elinize bir kalem defter alın ve günlük programınızı yapın. Uyandığınızda yapmanız gereken tek şey bunları uygulamak olacak.

Hayattan zaman çalmanızı sağlayacak 6 sabah rutini

Erken kalkmaya alışın

Gece kuşları için üzgünüz ama erken kalkmayı bir alışkanlık haline getirmelisiniz. Bunun için de erkenden uyumanız ve sağlıklı bir uyku çekmeniz gerekiyor. Çünkü erken kalktığınız saatler kendinize hediye edeceğiniz en değerli saatlerdir.

Hayattan zaman çalmanızı sağlayacak 6 sabah rutini

Güne egzersizle başlayın

Egzersiz sağlıklı bir hayat ve mutluluk için en önemli ihtiyaç. Bu nedenle bunu görmezden gelmeyin ve kalkar kalkmaz egzersizinizi yapın. Küçük bir egzersiz bile olsa gün boyunca aktif kalmanızı ve kendinizi iyi hissetmenizi sağlayacak.

Hayattan zaman çalmanızı sağlayacak 6 sabah rutini

Önemli projelerinizi öne alın

Sabah erken saatte uyanmanın en güzel yanı tüm günün kabak çiçeği gibi önünüzde duruyor olmasıdır. Yani günü siz istediğinizde istediğiniz şekilde başlatırsınız. Bu nedenle önemli projelerinizi görün ve onlara odaklanın. Günün bu saatleri bu planı yapmak ve uygulamaya koymak için şahanedir.

Hayattan zaman çalmanızı sağlayacak 6 sabah rutini

Kendi aktivitelerinize zaman ayırın

Kendi aktivitelerinize hiç bir zaman vakit ayıramadığınızı mı düşünüyorsunuz? Kitap yazmak, resim yapmak, meditasyon yapmak gibi aktiviteleri günün ilk saatlerinde yapmak kadar güzel bir şey yoktur. Kendinize vakit ayıramıyorsanız erken kalkın ve günden çalın.  

Sessizliğin tadını çıkarın

Sessizlik şu aralar en çok ihtiyacımız olan şey. Eğer sizin içinde öyleyse sabah saatlerinin tadını çıkarabilirsiniz. Şehir henüz uyanmamışken kendinize bir çay ya da kahve yapın ve o güzel sessiz saatlerin tadını çıkarın. Kendinizi çok daha yenilenmiş hissedeceksiniz.

Hayattan zaman çalmanızı sağlayacak 6 sabah rutini

 

Etiketler:
﻿

EN ÇOK OKUNANLAR

    Koç Burcu
    21 Mart - 20 Nisan

    Kişisel farkındalığınızı arttıracak, bilgi kazanmanızı sağlayacak, ama bu esnada bütçenize çok fazla zarar vermeyecek şeyler planlamalısınız. Tüm...Koç Burcu - Bugün

    Boğa Burcu
    21 Nisan - 20 Mayıs

    Başarınızı diğerleriyle de kutlayabilirsiniz. Bilgi toplamalı, bilgilerin gerçekliğinden emin olmalı ve başladığınız işleri bitirmelisiniz. Fark yaratmak istiyorsanız,...Boğa Burcu - Bugün

    İkizler Burcu
    21 Mayıs - 20 Haziran

    Evinizde ve özel ilişkilerinizde yapacağınız değişiklikler duygusal anlamda istikararı sağlayabilir. İş birliğine açık olmanız durumunda, evinizi veya yaşadığınız yeri...İkizler Burcu - Bugün

    Yengeç Burcu
    21 Haziran - 22 Temmuz

    Önemli detayları atlamadığınızdan emin olun. İstediğinizi açık açık ortaya koymak işe yarar çözümler üretmenizde size yardım edebilir....Yengeç Burcu - Bugün

    Aslan Burcu
    23 Temmuz - 23 Ağustos

    Duygusal anlamda motive bir gündesiniz. Yanlış nedenlere dayalı değişiklikler yapmak doğru olmayabilir. Olayları doğru değerlendirmeli, daha alçak...Aslan Burcu - Bugün

    Başak Burcu
    24 Ağustos - 23 Eylül

    Sahip olduğunuzdan daha fazla paranız varmış hissine kapılmayın ve aşırı harcamalardan kaçının. Sizi motive eden kişilerle görüşebileceğiniz bir hafta...Başak Burcu - Bugün

    Terazi Burcu
    24 Eylül - 23 Ekim

    Bu hafta sonu, önemli kişisel değişiklikler yapmanız durumunda kendinizi çok iyi hissedebilirsiniz. Sizi bekleyen güzel bir gelecek varken lüzumsuz...Terazi Burcu - Bugün

    Akrep Burcu
    24 Ekim - 22 Kasım

    Dış etkilere bağlı duygusal durumlarla uğraşabileceğiniz bir hafta sonundasınız. Bazı kişilerin yapacağı son dakika değişiklikleri sizi asıl uğraşmanız gereken işlerden...Akrep Burcu - Bugün

    Yay Burcu
    23 Kasım - 21 Aralık

    Duyduğunuz her şeye inanmamalısınız. Belli anlaşmalar yapmadan ya da bazı sözler vermeden önce, kendi araştırmanızı bizzat yapmanızda fayda var. Bu hafta sonu, elinize...Yay Burcu - Bugün

    Oğlak Burcu
    22 Aralık - 20 Ocak

    Endişelerinizi dile getirerek olaylara netlik kazandırabilir ve doğru kararlar alabilirsiniz. Eviniz ve ailenizle bağlantılı konularla ilgilenirken daha sorumlu davranmalısınız....Oğlak Burcu - Bugün

    Kova Burcu
    21 Ocak - 18 Şubat

    Çok fazla bilgi paylaşımı size ters şekilde geri dönebilir ve size bazı bedeller ödetebilir. Bu hafta sonu, sevdiğiniz kişilerle ilişkilerinizi...Kova Burcu - Bugün

    Balık Burcu
    19 Şubat - 20 Mart

    Bu hafta sonu, bazı işleri ele alış veya uygulayış biçiminizi ya da bilgi edinme ev haber alma yöntemlerinizi gözden geçirebilirsiniz. Bu sayede kendinizi...Balık Burcu - Bugün

    Hürriyete Reklam Ver
    Alternate TextAlternate Text
    Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
    • Hürriyet Emlak
    • Hürriyet Oto
    • Yenibiriş
    • Yakala.co
    • Hürriyet TV
    • Hürriyet Aile
    • Mahmure
    © Copyright 2017 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri