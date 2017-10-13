Hayatta kalma meselesi

İNSAN YAŞARKEN…

Erinç Seymen, özellikle kusursuz illüstratif desenleriyle dikkat çeken ve sanatseverlerin her yeni işini heyecanla beklediği bir isim. Taze haber: Sanatçının ‘Homo Fragilis’ adlı yeni sergisi Mısır Apartımanı’ndaki Zilberman Gallery’de dün açıldı. Latince ‘Kırılgan İnsan’ anlamına gelen ‘Homo Fragilis’ terimini neden seçtiğini de açıklıyor Seymen: Güvenli bir ortak yaşam fikrini ve refah vaatlerini, aile ve mülkiyet temelli bağlar üzerinden sorgulamak... Yalnız başına hayatta kalmanın zorluklarına ve risklerine karşılık, bir arada yaşamın ve mülk biriktirmenin korunaklı rotasını seçmeye davet edilen insanın toplumsal kaderini tartışmaya açmak... Seymen’in daha önce de olduğu gibi pentür, desen, video, heykel, ses gibi aracılar kullandığı sergide insan ürünü nesneler, ‘insan davranışları sergileyen varlıklar’ olarak beliriyor. Sanatçı bu nesnelere de portre titizliğiyle yaklaşıyor. 4 Kasım’a kadar görülebilir.

İstiklal Cad. No: 163 Mısır Apartımanı K:3 Beyoğlu/İstanbul (0212) 251 12 14

SULAR YÜKSELİRKEN…

Daire Sanat, Cihangir’deki yeni mekânının kapılarını, 15. İstanbul Bienali’nin komşu etkinliği olan ‘Bir Batık Ada ve Yüzeyde Kalma Taktikleri’ isimli sergiyle açtı. Sibel Horada’nın davetiyle bir araya gelen 11 kadın sanatçının (Hera Büyüktaşçıyan, Balca Ergener, Nazlı Gürlek, Evrim Kavcar, Didem Özbek, Yasemin Özcan, İz Öztat, Ülgen Semerci, Julie Upmeyer, Dilek Winchester) yapıtlarından oluşan sergi, 11’inci yüzyılda art arda meydana gelen depremler sonucu sular altında kaldığına inanılan bir adayı ziyaret ediyor. Suların iyice yükseldiği ve her gün yeni bir depremle uyandığımız bir dönemde, bu batık ada bir metafor olarak belirip yüzeyde kalma taktiklerini gözden geçirmemize vesile olabilir mi? Sanatçıların yeni ve yakın dönemde üretilmiş işleri, işte bu soru etrafında örgütleniyor. 11 Kasım’a kadar görülebilir.

Akarsu Cad. Şimşirci Sok. No: 11/1 Santral Apt. Cihangir/İstanbul (0212) 252 52 77





Hera Büyüktaşçıyan