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    Hayatınız boyunca kaç Güneş Tutulması daha göreceksiniz?

    Hürriyet Haber
    25 Ağustos 2017 - 07:50Son Güncelleme : 25 Ağustos 2017 - 07:50

    Bu web aracı sayesinde ömrünüz boyunca şahit olacağınız güneş tutulmalarını görebilirsiniz.

    Pazartesi günü gerçekleşen büyük güneş tutulması ardından bir çok insanın aklına aynı soru geldi: Bir daha ne zaman olacak? The Washington Post'un geliştirdiği web aracı sayesinde bu soruya cevap bulabilirsiniz.

    Neredeyse her iki yılda bir, dünya'nın bir köşesinde tam bir güneş tutulması gerçekleşiyor. Türkiye'de en son tam tutulma 1999'da gerçekleşmişti. Eğer The Washington Post'un aracına bakacak olursak, Türkiye'den izlenebilecek olan bir sonraki tam tutulma, 21 Nisan 2088'de gerçekleşecek. Ancak eğer tam tutulmaları yakalamak için dünya'yı dolaşmaya gönüllüyseniz, önümüzdeki 100 yıl içerisinde 69 farklı tam tutulma daha gerçekleşecek.

    Bu araç sayesinde, 100 yıl yaşadığınızı var sayarsak gelecekte ömrünüz dahilinde kaç tam tutulma gerçekleşeceğini gösteriyor. Tek yapmanız gereken doğum yılınızı girmek.

    Etiketler: güneş tutulması , uzay , internet
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