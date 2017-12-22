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    Hayatının 3'te birini hamile olarak geçirdi

    DHA
    22.12.2017 - 17:02 | Son Güncelleme:

    42 yaşındaki bir kadın on dokuzuncu kez doğum yaptı. Kadın, 14 yılını hamile olarak geçirdi.

    Kudüs’te yaşayan İsrailli bir anneanne, on dokuzuncu doğumunu gerçekleştirdi ve on sekizinci doğumda ikiz doğuran annenin çocuklarının sayısı 20’ye yükselmiş oldu. Uzmanlar kadının hayatının toplam 14 yılını hamile geçirdiğini söyledi.

    İsrail basınına yansıyan haberlerde kadın için doğumun çok sıradan bir durum; ancak, Ein Kerem’deki Hadassah Üniversitesi Tıp Merkezi’nin yeni doğan birimi için çok sıradışı bir durum olduğu yazıldı. Çarşamba günü dünyaya gelen erkek bebek normal doğumla doğdu.

    Kaç torunu olduğunu söylemek istemeyen kadın Kudüs’ün Mea Shearim bölgesinde yaşıyor. Hastane ismini vermek istemediği hastanın hayatının 14 yılını hamile olarak geçirdiğini söyledi.

    Ebe Aliza Altmark kadının doğum sırasında “çok sakin ve rahat” olduğunu fakat bebek kucağına verildiğinde “heyecanlandığını” söyledi. Altmark “Her doğumunda ve her çocuğu için çok heyecanlıydı, on dokuzuncu ve yirminci de bile heyecanı bitmedi” dedi.
    Hastanenin kadın hastalıkları ve doğum birimi başkanı Dr. Simcha Yagel İsrail’de ilk kez 20 bebeği olan bir kadın olabileceğini fakat Sağlık Bakanlığı kayıtlarına bakacaklarını söyledi. Kudüs’teki Shaare Zedek Tıp Merkezi 2007 yılında on dokuzuncu kez doğum yapan bir kadının kayıtlarında olduğunu belirtiyor.

    Hayatının 3te birini hamile olarak geçirdi

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