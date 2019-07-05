HAYAT’IN YENİ “DEMLEME SOĞUK ÇAY” LANSMANI CEMİYET DÜNYASINI BULUŞTURDU

Hayat Su’nun tecrübesi ve Chado’nun tüketicilere farklı lezzet deneyimleri yaşatan çay karışımlarının bileşimiyle ortaya çıkan “Hayat Demleme Soğuk Çay”, farklı tatlara sahip 4 çeşidiyle tüketiciyle buluştu. “Hayatta Hep İyisi Var” sloganıyla yola çıkan Hayat Demleme Soğuk Çay’ın, “Şeftalili siyah çay", "üzümlü açai aromalı beyaz çay", "elmalı bergamot aromalı yeşil çay", "portakallı, tarçınlı ve nane aromalı chai” lezzetlerine sahip tüm çeşitleri, demleme çaydan ve en az %10 oranında meyve suyundan üretiliyor. Türkiye’nin ilk ve tek “Üstün Lezzet Ödülü”ne sahip demleme soğuk çayı olan “Hayat Demleme Soğuk Çay” serisi, hem düşük kalorili hem de lezzetli bir içecek arayışında olanların vazgeçilmezi olmaya aday.

Ünlü sunucu Burcu Esmersoy, yeni Hayat Demleme Soğuk Çay’ın 4 çeşidini de çok beğendiğini söyleyerek, “Özellikle sıcak yaz günlerinde tüketilebilecek çok farklı ve özellikli bir ürün. Eminim benim gibi lezzet düşkünleri de deneyince çok sevecek” şeklinde konuştu. Ünlü oyuncu Sedef Avcı da yazı iyice hissettiğimiz bu günlerde tercihimi soğuk içeceklerden yana kullandığını dile getirerek, “Yeni Hayat Demleme Soğuk Çay” serisini çok sevdim. Ailemle birlikte gönül rahatlığıyla içebileceğim bir içecek” dedi. YouTuber ve Şef İdil Yazar ise yeni Hayat Demleme Soğuk Çay hakkında şöyle konuştu: “Hayat Demleme Soğuk Çay serisinde, farklı tatların bir araya gelmesiyle değişik kombinasyonlar yaratılmış. Yeni tatlar denemeyi seven biri olarak tüm seriyi çok beğendim."