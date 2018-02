Hayatın renklerini hatırlatan bir şov

Blue Man Group’un dünya turnesi yaklaşık iki senedir devam ediyor. Bugünlerde ise ekip, ilk kez İstanbul’daki izleyicilerle buluşacağı için hayli heyecanlı. Blue Man Group, gittiği her yerin kültüründen ilginç şeyler öğreniyor, her şova yeni şeyler katarak yoluna devam ediyor. Sanat yönetmeni David Bray, şovun dünyadaki herkese farklı açılardan hitap ettiğini ve Türkiye’de senelerdir bu şovu bekleyen izleyicilerle buluşacakları için çok mutlu olduklarını belirtiyor.

Konu Blue Man Group olunca neler olacağını önceden kestirmek çok zor, çünkü şovun belirli bir akışı bulunmuyor. Üç mavi adam, müzik, teknoloji ve komediyi sahneye taşıyor ve izleyicilerle özel bir bağ kurmaya çalışıyorlar. Şov, iletişime önem veriyor; insanlara hayata değişik açılardan bakmayı ve unutulan güzellikleri görmeyi, öğretmeyi hedefliyor. Üç ana karakter sahneye çıkar çıkmaz orijinal müzikleriyle seyirciyi önce şovun içine, oradan da bambaşka dünyalara çekmeyi başarıyor. David Bray’e göre Blue Man Group’un en önemli özelliklerinden bir diğeri ise çıkardığı yolculukta insanları birleştirmesi.







MÜZİĞİ GRAMMY ADAYI OLDU

Blue Man Group, üç kişinin kendilerini ifade etmek için değişik bir yol arayışına girmesi sonucu ortaya çıktı. 80’lerdeki ve 90’ların başındaki sanattan tatmin olmayan üç arkadaş, bir araya gelerek değişen dünyanın düzenine ayak uyduran bir şov yarattı. O gün bugündür, bu dünyaca ünlü şovun içeriği, güncel kalabilmek adına hep yenileniyor ve gelişiyor. David Bray, çocukların çok severek izlediği bu şovun yetişkinlerin içindeki çocuğu da uyandırdığını söylüyor. Bray, Blue Man Group’un yetişkinlere telefondan kafalarını kaldırmak, bilgisayardan zaman zaman bir adım geride durmak, şehirde yürürken mimariye dikkat etmek, güneşin yansımalarını izlemek ve etraflarındaki renklere dikkat etmek gibi hayattaki küçük detayları hatırlattığını belirtiyor.

Blue Man Group’un çok ses getiren müzik albümleri ve Grammy adaylığı da bulunuyor. Geçen sene piyasaya çıkan son albümleri ‘THREE” ile de dikkat çeken grup, sahnede yaratıcı enstrümanlarla izleyicileri büyülüyor. David Bray, şov sırasında sahnede zither (kanuna benzer bir çalgı), chapman stick gibi eşsiz seslere sahip enstrümanlardan oluşan bir orkestra da olduğunu ifade ederken, ‘Mavi Adamlar’ın da PVC boruları gibi evde bulunabilecek sıradan eşyalarla sıra dışı enstrümanlar hazırladığını söylüyor.

Şov sırasında birçok şey doğaçlama gelişiyor ve her an her şey olabiliyor. İstanbul’daki izleyicilerden de aktif katılım beklediklerini esprili bir dille anlatan Bray, Splash Zone’da oturacak izleyiciyi sürprizler beklediğini belirtiyor: “Bazen sahne üstünde uçan şeyler bile olabilir.” Kendisi de eski bir ‘Mavi Adam’ olan sanat yönetmeni David Bray, “Özgürleştirici bir deneyim” olarak tanımladığı bu şovu herkese tavsiye ediyor: “Şovu izledikten birkaç saat veya birkaç gün sonra, sokakta yürürken bir şey göreceksiniz ve ‘Ah, tıpkı ‘Mavi Adamlar’daki gibi’ diyeceksiniz.”