'Hayatım kapıyı kıracaklar ne olur aç'

Seyhan ilçesi Yeşilyurt Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre Kerem F., 6 yıl önce Nilay F. ile evlendi. Evliliklerinde hiç problem yokken 1.5 yıl önce Nilay F.'nin annesi beyin tümöründen hayatını kaybetti. Bu durumu kabullenemeyen Nilay F.'nin psikolojisi bozulunca tedavi görmeye başladı. Dün eşinde farklı bir durum fark eden eşi hastaneye götürmek istedi. Bunu kabul etmeyen genç kadın kendini eve kilitledi. Ne yaptıysa bir türlü kapıyı açtıramayan koca, eşinin kendisine bir şey yapmasından korkarak polise ve sağlık ekiplerine haber verdi.







EŞİ YALVARDI AMA KAPIYI AÇMADI



Ancak genç kadın gelen polise de kapıyı açmadı. Kerem F. eşini telefonla arayıp dakikalarca yalvardı ancak kadını ikna edemedi. Polis bunun üzerine itfaiye ekiplerini çağırdı. Olay yerine ekipler gelip kapıyı kırıp açmak istedi. Önce koca genç kadına seslenip "hayatım bak kapıyı kıracaklar ne olur kapıyı aç, senin iyileşmen için senin için çabalıyoruz" dedi. Ancak buna rağmen genç kadın kapıyı açmadı.



Polis de kadınla konuşup ikna edemeyince itfaiye ekipleri önce demir kapıyı kesti. Ekipler ahşap kapıyı açmak isterken kadın tepki göstererek kapıyı kendisi açtı, ardından kendini evin bir başka odasına kilitledi. Uzun uğraşlardan sonra ikna olan kadın ambulans ile hastaneye kaldırıldı.





