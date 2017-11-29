Hayatı yeniden sorgulatan 4 felsefe yapan film

Love and Death (1975, Woody Allen)
Woody Allen’ın Fyodor Dostoyevsky'den Sergei Eisenstein’a kadar tüm Ruslara kafayı taktığı; Kafkavari kaygıyı ve Kierkegaard'ın korkusunu birleştirip, Savaş ve Barış, Suç ve Ceza ile Babalar ve oğullar gibi klasiklere dokundurup kesintisiz bir komedi haline getirdiği Love and Death gerçekten dünyanın en ilginç filmlerinden biridir.
Filmde Allen, otuza ulaşana kadar ışıksız uyuyamayan Boris'i canlandırıyor. Film boyunca Allen, stilize bir parodi sunuyor ve filmin sonunda bize aşk ve ölümü, bir insanın yaşam hakkında öğrendiklerini, aklımızın harika ve vücudun eğlenceli olduğunu anlatıyor.
Blade Runner (1982, Ridley Scott)
Philip K Dick'in bilim kurgu romanına dayanan uzun metrajlı film Blade Runner, ‘Androidler, elektrikli koyun düşler mi?’ sorusuyla beyinlerimizi yakmayı başarır. Harrison Ford, Tyrell Corporation'ın genetik mühendisleri tarafından yaratılmış, Blade Runner adı verilen köleleştirilmiş insan yapımı robotlardan biridir. Diğer gezegenleri keşfetmek ve sömürgeleştirmek için görev yapmak üzere tasarlanmıştır.
Film, sibernetik dönemde insanın ne anlama geldiğini sorguluyor ve şu soruları gündeme getiriyor: Eğer yapay zeka insana benzeyen ve insan gibi hareket eden bir beden içerisine yerleştirilirse, insan olarak kabul edilmez mi? Androidler onları yaratan insanlardan önemli ölçüde farklı mıdır? Hani nerede varoluşçuluk!
Barton Fink (1991, The Coen Brothers)
Fargo, The Big Lebowski, No Country for Old Men ve Blood Simple gibi birbirinden kült filmler yapan Joel ve Ethan Coen'in yönettiği ve yazdığı Barton Fink, ömrün tükenmesini görsel bir araç haline getiriyorlar. Ve bunu Hollywood'un oyun alanına girer girmez tahrip olan sanatının gururuyla yapmayı başarıyorlar.
Filmde Fink, kendini doğru şeyi yaptığını söylerken aslında kendini satan iktidarsız entelektüel bir adam olarak tasvir ediyor. Çünkü bazen, günlük hayatın faşizmi tarafından baştan çıkarılmanın tam ortasında olduğumuzu bilmiyoruz. Film boyunca cennet ve cehennem metaforu içinde gidip geliyoruz.
The Truman Show (1998, Peter Weir)
Jim Carrey’in ana karakter olan Truman’ı canlandırdığı film, insanı hem eğlendiren hem de kafasında deli sorular döndüren bir sine ma şaheseri. Truman aslında doğduğu andan itibaren bir TV şovunda yaşayan ve tüm insanlığın ilgiyle izlediği bir karakterdir. Ancak kendisinin bundan haberi yoktur. Durumun farkına vardığında ise kendine has bir çıkış yolu bulmaya kalkar. Tabii her şey yine izleyicinin gözü önünde olur. Film karmaşık sorular sorar ve izleyiciyi bu maceranın sosyal davranış hakemi olmaya zorlar.
Kişisel farkındalığınızı arttıracak, bilgi kazanmanızı sağlayacak, ama bu esnada bütçenize çok fazla zarar vermeyecek şeyler planlamalısınız. Tüm...Koç Burcu - Bugün
Başarınızı diğerleriyle de kutlayabilirsiniz. Bilgi toplamalı, bilgilerin gerçekliğinden emin olmalı ve başladığınız işleri bitirmelisiniz. Fark yaratmak istiyorsanız,...Boğa Burcu - Bugün
Evinizde ve özel ilişkilerinizde yapacağınız değişiklikler duygusal anlamda istikararı sağlayabilir. İş birliğine açık olmanız durumunda, evinizi veya yaşadığınız yeri...İkizler Burcu - Bugün
Önemli detayları atlamadığınızdan emin olun. İstediğinizi açık açık ortaya koymak işe yarar çözümler üretmenizde size yardım edebilir....Yengeç Burcu - Bugün
Duygusal anlamda motive bir gündesiniz. Yanlış nedenlere dayalı değişiklikler yapmak doğru olmayabilir. Olayları doğru değerlendirmeli, daha alçak...Aslan Burcu - Bugün
Sahip olduğunuzdan daha fazla paranız varmış hissine kapılmayın ve aşırı harcamalardan kaçının. Sizi motive eden kişilerle görüşebileceğiniz bir hafta...Başak Burcu - Bugün
Bu hafta sonu, önemli kişisel değişiklikler yapmanız durumunda kendinizi çok iyi hissedebilirsiniz. Sizi bekleyen güzel bir gelecek varken lüzumsuz...Terazi Burcu - Bugün
Dış etkilere bağlı duygusal durumlarla uğraşabileceğiniz bir hafta sonundasınız. Bazı kişilerin yapacağı son dakika değişiklikleri sizi asıl uğraşmanız gereken işlerden...Akrep Burcu - Bugün
Duyduğunuz her şeye inanmamalısınız. Belli anlaşmalar yapmadan ya da bazı sözler vermeden önce, kendi araştırmanızı bizzat yapmanızda fayda var. Bu hafta sonu, elinize...Yay Burcu - Bugün
Endişelerinizi dile getirerek olaylara netlik kazandırabilir ve doğru kararlar alabilirsiniz. Eviniz ve ailenizle bağlantılı konularla ilgilenirken daha sorumlu davranmalısınız....Oğlak Burcu - Bugün
Çok fazla bilgi paylaşımı size ters şekilde geri dönebilir ve size bazı bedeller ödetebilir. Bu hafta sonu, sevdiğiniz kişilerle ilişkilerinizi...Kova Burcu - Bugün
Bu hafta sonu, bazı işleri ele alış veya uygulayış biçiminizi ya da bilgi edinme ev haber alma yöntemlerinizi gözden geçirebilirsiniz. Bu sayede kendinizi...Balık Burcu - Bugün