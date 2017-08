Hayati Yazıcı'dan Akıncı Üssü davası açıklaması

Yazıcı başkanlığındaki AK Parti MYK üyeleri, Sincan Ceza İnfaz Kurumları yerleşkesindeki duruşma salonunda görülen Akıncı Üssü davasını izledi. Duruşmaya verilen arada basın mensuplarına açıklama yapan Yazıcı, darbe süreciyle alakalı çok önemli davalardan birinin bugün ilk duruşmasının yapıldığını belirtti.

Yazıcı, darbecilerin 15 Temmuz gecesi planlamayı, tüm çalışmalarını, Akıncı Üssü'nü karargah olarak belirleyerek gerçekleştirdiklerini, girişimi buradan sevk ve idare ettiklerini dile getirdi.



Darbe girişimi sırasında hayatını kaybeden 250 şehitten 77'sinin bu davanın sanıkları tarafından şehit edildiğini belirten Yazıcı, "Bu davayla alakalı 444 müşteki ve müdahil var. Ayrıca AK Parti, bu davaya müdahil olarak katılma isteminde bulunacak. Bu davanın bir diğer özelliği de şu; FETÖ örgütünün başı birinci sırada sanık. İkinci sırada sanık firar eden, kaçan, kaçırılan, her neyse Adil Öksüz ve rütbeliler var, general düzeyinde olanlar var, çeşitli rütbelerde diğer askeri görevliler var." diye konuştu.



Darbeyle ilgili her davanın önemli olduğunu vurgulayan Yazıcı, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Türk adaleti adil yargılamaya devam ediyor. Bu davaları fazla uzatmadan, elbette ki uluslararası hukuki kuralları da gözetmek suretiyle ve Türkiye Cumhuriyeti de egemen, hukuk devleti müktesebatı içinde bu yargılamaları sürdürüyor. İnşallah bu yargılamalar bitince sanıklar, failler, darbeciler, elbette hak ettikleri cezayı alacak. Zaten yargılamanın tek amacı var, haksıza haddini bildirmek, haklıya da hakkını vermek. Bu da tüm milletimiz, şehit yakınları başta olmak üzere, şehitler hepimizindir, mağdur durumdayız. Türk milletinin bütünü mağdur durumda. Suç işleyen, alçakça darbe teşebbüsünde bulunan failler var. Bunların asli failleri var, manevi failleri var, her neyse pozisyonları, statüleri ona uygun yaptırıma, yargılama sonucunda mutlaka müstahak olacaklar. Beklentimiz bu. Sükunetle süreci takip ediyoruz. Yargılama önemli bir işlevdir. Yargılamada görevli hakim ve savcıları suçlamak çok anlamlı değil. Elbette onlar işlerini biliyor. Süreci ona göre idare ediyorlar. İnşallah kısa zamanda bu davalar sonuçlanır."



"Tepkiler son derece haklı"



Yazıcı, Sincan Ceza İnfaz Kurumları yerleşkesindeki başka bir duruşma salonunda da Kara Havacılık Komutanlığındaki darbe davasının devam ettiğini, bu davayı da bir süre takip ettiğini belirterek, "Tabii ki ateş düştüğü yeri yakar. Şehitlerimizin yakınları, gazilerimiz, tepki veriyorlar. Bu tepkiler de son derece haklı." dedi.



Bir gazetecinin, sanıklara tep tip kıyafet giydirilmesine ilişkin sorusu üzerine Yazıcı, bazı sanıkların, örgütsel talimatla birtakım unsurları propaganda amacıyla kullandığını ifade etti. Bundan hareketle sanık durumunda olan kişilerin tek tip elbise giymelerine ilişkin bir tartışma bulunduğunu anımsatan Yazıcı, şunları söyledi:

"Elbette ki dünyadaki örnekleri, bunun yansımalarını da dikkate almak suretiyle konunun üzerinde çalışılıyor. Burada esas olan şu; tek tip elbisenin ötesine hiçbir failin, terör örgütü mensubu, iltisaklısı, irtibatlısı olarak yargı önüne çıkan hiçbir bireyin, propaganda görüntüsü verecek materyal kullanmasına, görselliği sergilemesine asla izin vermeyeceğiz. Bu konuyla alakalı Adalet Bakanlığımız gerekli önlemleri aldı. Bu hassasiyet içinde süreci yönetiyoruz."

Öte yandan Yazıcı'nın açıklamaları sırasında bazı vatandaşlar, üzerinde "FETÖ'cü hainler hesap verecek", "Asım'ın nesli darbecileri yendi" yazan dövizler eşliğinde "idam" isteyen slogan attı.