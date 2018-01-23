Hayatı kolaylaştıran uygulamalar

YAPI Kredi Genel Müdür Yardımcısı Yakup Doğan, “Türkiye’nin dijital bankası Yapı Kredi olarak mobil başta olmak üzere dijital kanallarımıza her sene daha fazla yatırım yapıyoruz. Bankacılığın geleceğini inşa edecek uygulamaları hayata geçirerek, sektörü devrim niteliğindeki ilklerle tanıştırıyoruz” dedi.

Son bir sene içerisinde bankacılık sektörünü devrim niteliğinde uygulamalarla tanıştırdıklarını belirten Doğan, şöyle konuştu: “Türkiye ve Avrupa’da bir ilk olan göz tarama sistemini Göz-ID ürünümüzde kullanıyoruz. Mobil bankacılığa şifresiz ve güvenli giriş sağlayan Göz-ID’nin yanı sıra ATM’ye dokunmadan QR kod ile anında para çekme, para yatırma ve Müşteri İletişim Merkezi’ne direkt bağlanma özellikleriyle müşterilerimizin hayatını kolaylaştırıyoruz.

Ayrıca, Google tarafından “örnek uygulama” seçilen “yapikredi.com.tr”den sonra şimdi de Yapı Kredi Mobil’e Google Search altyapısını entegre ettik. Böylece müşterilerimiz arama sonuçları sayesinde işlemlere, ödeme yapacakları faturaların kurumlarına veya Akıllı Rehber kayıtlarına hızlı erişim sağlayabiliyor.”

BANKA FACEBOOK’TA

Bankacı Klavye ile akıllı telefonlardaki mesajlaşma uygulamaları ekranından hiçbir farklı ekrana ve uygulamaya girmeden hızlı para transferi yapılabilmesini sağladıklarına dikkat çeken Doğan, “Siri ve iMessage üzerinden ister sesle ister mesajla hızlı ve kolay bir şekilde müşterilerimizin para gönderebilmesine olanak tanıyoruz. Müşterilerimiz, Yapı Kredi Mobil’in mobil ödeme fonksiyonu aracılığı ile NFC özelliği olan Android telefonlarını POS cihazlarına yaklaştırarak güvenli ve temassız olarak alışveriş yapabiliyor. Bununla birlikte sektörde bir ilki daha gerçekleştirerek Facebook Messenger’ın bot

uygulaması üzerinden bankacılık hizmetlerimizi sunmaya başladık” dedi.

YOĞUNLUK HARİTASI

Bu kolaylıklara ek olarak Yapı Kredi Mobil’e, müşterilerin istedikleri şubeden istedikleri tarih ve saate randevu alabildikleri Şube Yoğunluk Haritalarını Görüntüleme ve Randevu Alma özelliğini eklediklerini söyleyen Doğan, şöyle devam etti: “Kartlarını kaybeden müşterilerimiz ise, mobil bankacılık şubesindeki yeni Panik Yok Butonu ile kartlarını anında kullanıma geçici olarak kapatarak mobilden işlemlerine devam edebiliyorlar. Kartları için kayıp/çalıntı bildirimi gerçekleştirip, yeni kart talebinde de bulunabiliyorlar. Müşterilerimiz ayrıca internet şubemizin yanı sıra Yapı Kredi Mobil üzerinden de saygın sivil toplum kuruluşlarına bağış yapabiliyorlar. Tüm bu özelliklerle sadece “Bankanın Uzaktan Kumandası” olarak konumlandırdığımız Yapı Kredi Mobil’in değil, Türkiye’de mobil bankacılığın sınırlarını genişlettik.”

1 YILDA YÜZDE 34 ARTIŞ

Doğan, tüm bu çalışmalar neticesinde dijital bankacılık müşterilerinin sayısının son 1 yılda yüzde 34 artarken mobil bankacılık müşterilerinin ise yüzde 53’e yükseldiğini dile getirerek “Ayrıca dijital müşterilerimizin içinde mobil bankacılık kullanım oranımız Aralık 2017 itibariyle yüzde 84’e ulaştı. Bunun yanında, nakit dışı işlemlerde dijital kanalların payı yüzde 95’e ulaştı. Dijital bankacılığa kazandırdığımız devrim niteliğindeki uygulamalarla sadece 2017’de 30’un üzerinde ödüle layık görüldük. Bu ödüllerin 25’ini uluslararası prestijli kurumlardan kazandık. Son olarak saygın finans yayınlarından Global Finance tarafından bu yıl Avrupa’dan sonra ‘Dünyanın En Yenilikçi Dijital Bankası’ seçilmemiz, dijital alanda gerçekleştirdiğimiz çalışmalarda bizlere fazlasıyla motivasyon sağlıyor. 2018 yılında da insan odaklı teknolojiler üretmeye ve müşterilerimize değer katmaya devam edeceğiz” dedi.

TEMASSIZ ATM TÜRKİYE’DE

YAKUP Doğan, şunları söyledi: “Bununla birlikte; dünyanın en büyük ATM üreticisi NCR, Avrupa’da bir ilk olan temassız mobil ATM pilot çalışmasını ilk defa Yapı Kredi ile gerçekleştirdi. Müşterilerimizin hayatlarını kolaylaştırmak adına ekransız, kartsız ve sadece mobil telefonlar ile kullanılabilen yeni MobilMatik’ler yakında müşterilerimizin hizmetine sunulacak. MobilMatikleri, mevcut ATM’lerimizin olmadığı ofisler, kafeler, fast-food restoranlar gibi özellikle gençlerin yoğun olduğu ve hızlı nakit erişimi ihtiyacının olduğu noktalarda konumlayacağız. Yapı Kredi Mobil uygulamamızdan MobilMatik’e dokunmadan

para çekme işlemi yapılabilecek.”

ARACA ENTEGRE BANKA YAPI KREDİ

DOĞAN, Ford ile yaptıkları işbirliği çerçevesinde ise sürücülerin hayatlarını kolaylaştıracak bir yeniliğe imza attıklarını söyleyerek “Dünyada Ford SYNC 3 Applink teknolojisine sahip araçlara entegre edilen ilk bankacılık uygulaması Yapı Kredi Mobil oldu. Bu sayede Ford müşterileri, ellerini direksiyondan, gözlerini yoldan ayırmadan sürüş esnasında güvenli bir şekilde Yapı Kredi Mobil’e erişebiliyor. Yapı Kredi Mobil uygulaması, Ford araçları içerisinde sürücülere piyasa bilgilerini ve döviz kurlarını anlık olarak Türkçe sesli komutlar ile bildiriyor. Ford müşterileri, ayrıca Yapı Kredi Müşteri İletişim Merkezi’ne sürüş esnasında numara çevirmeden yine Türkçe sesli komutlar ile bağlanabiliyor” dedi.

Doğan gelişmeleri şöyle anlattı: “Ford model araçlarında orijinal navigasyon sistemi bulunan sürücüler, Yapı Kredi Mobil üzerinden, Türkçe sesli komutlarla bankanın en yakın ATM’sine veya şubesine yol tarifi alabiliyor. iOS işletim sistemine sahip cihazlarla uyumlu olan entegrasyonun, önümüzdeki dönemde Android platformuna da taşınması planlanıyor.

Tüm bu yeniliklerin yanı sıra Yapı Kredi olarak, geleceğin bankacılığını tasarlama yolunda gençleri ve girişimcileri destekleyecek yatırımlara imza atıyoruz. Code.YapıKredi, kodlama eğitimleri ve finansal rehberlik bölümlerinden oluşan geniş kapsamlı bir platform. Bu platform sayesinde yazılımcılara finansal teknoloji uygulama programlama arayüzleri (OpenBankingAPI) de fintech ekosisteminin gelişimine katkıda bulunmayı hedefliyoruz.”