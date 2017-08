Hayatı kolaylaştıran servisler

İŞ Bankası olarak geçmişten bugüne ilklerin bankası olma vizyonu ile hareket ettiklerini ifade eden İş Bankası Genel Müdür Yardımcısı Yalçın Sezen, “Özellikle son 30 yıldır dijital temas noktaları üzerinden geliştirdiğimiz ve hayatı kolaylaştıran servislerimiz, bugün 5 milyonu aşan dijital bankacılık müşterimiz, teknoloji odaklı yenilikçi yaklaşımlarımız ile dijital bankacılığın ülkemizde gelişmesine ve yaygınlaşmasına öncülük ediyoruz. Uçtan uca hizmet ve ideal müşteri deneyimi odağımızla müşterilerimizin hayatını kolaylaştıracak çözümleri üretmeye devam ediyoruz” dedi.

KOLAY VE HIZLI İŞLEM

Teknolojideki gelişmeler doğrultusunda her dönemin ihtiyaçlarını doğru öngörerek 10 yıllık periyotlarla Bankamatik, İnternet Şube ve İşCep’i bir ilk olarak hayata geçirdiklerini söyleyen Yalçın Sezen, “Böylelikle müşterilerimizin tüm işlemlerini kolay, hızlı ve güvenilir bir şekilde en uygun kanaldan 7 gün 24 saat gerçekleştirmelerine imkân sağladık. Bugün, 5 milyonu aşan internet şube ve mobil bankacılık kullanıcısı dijital müşterimize internet şubemizden 350’yi aşkın, İşCep’ten ise 200’ü aşkın işlem çeşidiyle zengin bankacılık hizmetlerimizi sunarak her an her yerden bankacılık işlemlerini kolayca gerçekleştirmelerine olanak sağlıyoruz. Bankacılık alanına baktığımızda, mobil ile birlikte internet ve ATM sistemlerini de dahil ettiğimiz dijital bankacılığın en önemli bileşeninin mobil bankacılık olduğunu görüyoruz” diye konuştu.

YENİ DÖNEM

Akıllı telefonların gelişiminin, mobil uygulamaların artışı ile birlikte mobil bankacılık kullanımında çok hızlı yükseliş gösterdiğini dile getiren Yalçın Sezen, “Mobil, artık bankacılığın ana temas noktası haline geldi. Bankamızın mobil kullanıcı sayılarına baktığımızda, 2011’de yaklaşık 210 bin kişi mobil bankacılığı kullanıyorken, bu sayı 2014 sonunda 1.5 milyona, 2016 sonunda da 3.6 milyona erişti. 5 yıl önce bankamızda mobil bankacılık kullanıcı sayısı yılda 100 bin artarken, bugün ayda 100 binin üzerinde net aktif yeni mobil kullanıcı ekleniyor. 31 Temmuz itibarıyla 4.5 milyona yakın aktif kullanıcı sayısını aştık. Artık bankadan yapılan 3 işlemden biri, 4.5 milyona yakın kullanıcıya sahip olan İşCep üzerinden gerçekleşiyor. 2017 yılına geldiğimizde ise müşterilerimizin günlük ihtiyaçlarına odaklanan ve ekosistem bakış açısıyla tasarlanan ‘Maximum Mobil’ uygulamasını hayata geçirerek mobil ödemeler alanında yeni bir dönemin daha başlangıcını yaptık” ifadelerini kullandı.

ANLIK İHTİYAÇLARA CEVAP VERİYOR

MART ayı başında yeni uygulamaları, ‘Maximum Mobil’i kullanıma sunduklarını kaydeden Yalçın Çetin, “Maximum markası, bir ödeme aracının ötesinde müşterilerimizin anlık ihtiyaçlarına cevap verecek şekilde ekosistem bakış açısı ile yeniden tasarlanarak mobil platforma taşındı. Maximum Mobil Uygulaması’nı 3 ana eksen etrafında tasarladık. İlk olarak, Maximum Kart programını kampanyalardan kart yönetimine kadar tüm fonksiyonları ile dijitale taşıyacağımız bir uygulama geliştirmeye odaklandık. Maximum Mobil kullanıcıları, tüm kampanyaları kolayca takip ederek kampanyalara tek tuşla katılabiliyor ve fırsatlardan anında yararlanabiliyorlar. İkinci olarak, bankamız kart müşterisi olsun olmasın herkes tarafından kullanılabilecek. Yani banka bağımsız bir uygulama olsun istedik. İş Bankası müşterisi olmasa da tüm bankaların kredi kartı kullanıcıları Maximum Mobil ile ödeme işlemlerini uygulama üzerinden gerçekleştirebiliyor.

EKOSİSTEM İÇİNDE

Üçüncü ve son önemli adım olarak da günlük yaşam içerisinde onlara kolay, hızlı ve konforlu ödeme ve satın alma deneyimi sunma vizyonuyla geliştirdiğimiz Maximum Mobil’i iş ortaklarımız ile zenginleştireceğimiz bir ekosistem içerisinde sunup yaşatmayı amaçladık. Uygulama üzerinden hem İş Bankası ve hem de diğer banka müşterileri Cinemaximum bileti alımı, fatura ödeme ve Öde Geç ile Petrol Ofisi istasyonlarından araçtan inmeden akaryakıt alımı işlemlerini kolayca yapabiliyor” diye konuştu.

13 FARKLI YEREL ÖDEME SİSTEMİ

Unıonpay & Yerel Ödeme Sistemleri hakkında da bilgi veren Yalçın Çetin sözlerini şöyle sürdürdü: “Ürün ve hizmet gamımızdaki zenginleşme, 2016 yılından itibaren üye iş yeri alanında devreye aldığımız global boyuttaki yenilikçi uygulamalarla devam ediyor. İlk olarak, fiziksel POS cihazlarında dünyanın en büyük kart kuruluşu olan UnionPay International’a İş Bankası’nın sanal hizmete alınarak sanal POS hizmeti üzerinden üye iş yerlerinin kabulüne açıldı. Diğer yandan Türk Hava Yolları’nın sistemine dahil olmasıyla birlikte, UnionPay kart sahiplerine ülkelerindeyken vizelerini ve uçak biletlerini alabilme, otel rezervasyonlarını yaptırabilme, ayrıca Türkiye’ye geldiklerinde 6 bin 500’den fazla Bankamatik’ten nakit çekme, yaklaşık 500 bin satış noktasından alışveriş yapabilme imkanı sağladık. Üye işyerlerinin yurtdışı satışlarına katkı sağlayacak önemli bir gelişmeye daha imza attık ve yurtdışı menşeli 13 farklı yerel ödeme sistemini sanal POS hizmeti ile entegre ederek üye işyerlerinin 43 farklı ülkede yapacakları elektronik ticaret çerçevesindeki yurtdışı satışlarına destek olma imkânı sağladık.”