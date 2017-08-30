Hayata bir başka gülümsüyorlar!

ADANA Büyükşehir Belediyesi, ücretsiz Evde Bakım ve Evde Sağlık Hizmetleri kapsamında son 3.5 yılda 4 bin 835 ev ziyareti yapıp, özel donanımlı ambulanslarla 22 bin 904 hastanın sağlık kuruluşlarına naklini sağladı. İhtiyaç sahibi vatandaşları düzenli olarak ziyaret eden Adana Büyükşehir Belediyesi’nin uzman personeli, yaşlı, hasta ve engelli bireylerin kişisel bakımı, ağız sağlığı bakımı, saç ve sakal tıraşı ile tırnak baakımlarını gerçekleştirerek, moral aşıladı. Dezavantajlı vatandaşların yaşama sevincini artırmak için mesai yapan büyükşehir görevlileri, 763 tekerlekli sandalye ve 39 adet akülü aracı da ücretsiz dağıttı. Meme kanserinde erken tanı imkanı sunan Gezici Dijital Mamografi Cihazı ise kırsaldaki yerleşimlerde yaşayan bin 19 kadına sağlık hizmeti sundu.

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü’nün liderliğinde insan merkezli sosyal belediyecilik anlayışının başarılı örneklerini sergileyen Adana Büyükşehir Belediyesi, Evde Bakım Hizmeti, Evde Sağlık Hizmeti, Hasta Nakil Ambulansı, Onkoloji Hasta Nakil Ambulansı, Gezici Dijital Mamografi Cihazı ve Engelli Otobüsü hizmetleriyle ihtiyaç sahibi yaşlı, hastane ve engelli bireylerin yardımına koştu. Adana Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı ekipleri, Evde Bakım ve Evde Sağlık hizmetleri kapsamında 2014 yılından bu yana 4 bin 835 kez ev ziyareti yaptı.

UZMAN EKİP GÖREVDE





Sağlık ve Sosyal Hizmet Daire Başkanlığı bünyesinde görev yapan 2 doktor, 3 psikolog, 3 hemşire, 4 sağlık teknisyeni, 5 yaşlı bakım personeli ve 2 kuaförden oluşan ekip, Evde Bakım ve Evde Sağlık hizmetleri kapsamında çalışma yürüttü. Uzman ekip, Adana sınırları içinde evden çıkamayan, hareket kabiliyeti az veya hiç olmayan, 60 yaş üzeri yatağa bağımlı vatandaşları düzenli olarak ziyaret etti. Yaşlıların saç ve sakal tıraşından, çarşaf değişimlerine kadar her türlü ihtiyaçlarını karşılayan sağlık personeli, tansiyon, kan şekeri ve kolesterol ölçümlerini düzenli olarak yaptı. Ağız ve diş sağlığı kontrollerini de aksatmayan sağlık ekibine psikologlar da eşlik etti.

KADINLARA POZİTİF AYRIM





Adana Büyükşehir Belediyesi, 9 adet özel donanımlı ambulansla 3,5 yıllık süreçte toplam 22 bin 904 hastanın sağlık kuruluşlarına ulaşımını sağladı. Bu hizmetin yanı sıra yürüme engelli vatandaşlara 763 adet tekerlekli sandalye, 39 adet akülü araç dağıtımı yapıldı. Ücretsiz sağlık hizmetleri kapsamında meme kanserinde erken teşhiste önemli rol oynayan Gezici Dijital Mamografi Cihazı, kırsaldaki yerleşimlerde bulunan 35-60 yaş arasındaki bin 19 kadına tetkik hizmeti verdi. Cihazın dijital özelliği sayesinde görüntüler anında merkeze gönderilip, dakikalar içerisinde raporlanarak sonuçlar kadınlara iletildi.