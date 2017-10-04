Hayat tamircisi muhtaç hayvanların yanında

Günü dediğimize bakmayın; onları her zaman korumalı, yanlarında olmalıyız. Bu anlamda bugün sosyal medya hesaplarında yoğun olarak paylaşılan 'canlaradestek' videosunda yaralı ve bakıma muhtaç hayvanlara destek olmaya kendini adayan Hayat Tamirci'siyle tanışıyorsunuz.



