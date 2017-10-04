Ara
MENÜ
Gündem Haberleri

GÜNDEM

    Hürriyet >Gündem>Hayat tamircisi muhtaç hayvanların yanında

    Hayat tamircisi muhtaç hayvanların yanında

    Hürriyet Haber
    04.10.2017 - 14:59 | Son Güncelleme:

    Bugün 4 Ekim Hayvanları Koruma Günü...

    Günü dediğimize bakmayın; onları her zaman korumalı, yanlarında olmalıyız. Bu anlamda bugün sosyal medya hesaplarında yoğun olarak paylaşılan 'canlaradestek' videosunda yaralı ve bakıma muhtaç hayvanlara destek olmaya kendini adayan Hayat Tamirci'siyle tanışıyorsunuz.

    Etiketler: köpek , hayvan , insan
    ﻿

    EN ÇOK OKUNANLAR

      Sayfa Başı
      Hürriyete Reklam Ver
      Alternate TextAlternate Text
      Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
      • Hürriyet Emlak
      • Hürriyet Oto
      • Yenibiriş
      • Yakala.co
      • Hürriyet TV
      • Hürriyet Aile
      • Mahmure
      © Copyright 2017 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri