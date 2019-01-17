Hayat Tamircisi Hasan Kızıl engelli hayvanların umudu oldu!

Bir kış gecesi misafirlerinin aracına sıkışıp omurgası kırılan kediyi yaşatmaya çalışırken, kedinin ellerinde can vermesiyle çok üzüldü ve hayvanlar, özellikle engelli hayvanlar için bir şeyler yapmak istedi. Biraz araştırma ve incelemenin sonunda yurt dışında hayvanlar için yapılan yürüteç ve protez örneklerini görüp çalışmalara başladı. Başka bir gün, Mardin’de bir restoranın önünden geçerken arka ayakları tutmayan yavru kediyi görünce hemen harekete geçti ve ilk yürütecini yaptı.

Hasan Kızıl, hayvanlar için tasarladığı yürüteçleri ilk olarak evde bulunan oyuncak araba gibi tekerlekli araç gereçleri parçalayarak yaptı. Daha sonra destek veren firmaların ortaya çıkmasıyla hayvanlar için protez yapmaya da başladı. Hasan Kızıl’ın yaptığı yürüteçleri alanında uzman kişiler de destekliyor.

Hayat Tamircisi bugüne kadar kartaldan kaplumbağaya, köpekten kediye kadar 300’e yakın hayvanın hayatına dokundu. Hasan Kızıl’ın hikayesi okullarda 3. sınıf ders kitaplarında okutuluyor. Kızıl, ayrıca bu çalışmalarıyla birçok ödülün sahibi oldu.

Hayat Tamircisi Hasan Kızıl engeli bulunmayan hayvanların bile yaşamakta zorlandığı bir dönemde engelli hayvanları hayata bağladı. Onların umudu oldu. Yeryüzünde birlikte yaşadığımız hayvanların hayatında kocaman bir fark yarattı.

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Tarih: 18.01.2019 (Sezon 10 - Bölüm 7)