Haberler>Kelebek Magazin>Televizyon Haberleri>Hayat Sırları oyuncuları kimler? Hayat Sırları'nda kim kimdir?

Hayat Sırları oyuncuları kimler? Hayat Sırları'nda kim kimdir?

Tanıtım fragmanlarıyla dikkat çeken Hayat Sırları dizisinin oyuncuları ve karakterleri merak konusu oldu. Sırlarla örülü bir senaryosu olan Hayat Sırları’ında Ekin Koç ve Hazar Ergüçlü’ye başrolde Ahmet Mümtaz Taylan eşlik ediyor. Peki Hayat Sırları’nın oyuncu kadrosunda başka kimler yer alıyor. İşte kadro ve karakterler!

Hürriyet Haber
31.10.2017 - 14:40 | Son Güncelleme :

Çarpıcı hikayesi, güçlü oyuncu kadrosuyla göz dolduran “Hayat Sırları’nın ilk bölümü için nefesler tutuldu. Yıllardır sırtlarında taşıdıkları, kimseye anlatamadıkları büyük sırları, ilmek ilmek ördükleri mutlu yuvalarına bomba gibi düşen Kuzgun ailesinin sevgiyle sarmalanmış, sıcacık ama bir o kadar da tehlikelerle dolu hikayesini aktaracak olan Hayat Sırları’nın başrollerini Ahmet Mümtaz Taylan, Ekin Koç ve Hazar Ergüçlü paylaşıyor. Peki Peki Hayat Sırları’nın oyuncu kadrosunda başka kimler var? İşte oyuncu kadrosu ve karakterleri!

Hayat Sırları oyuncuları kimler Hayat Sırlarında kim kimdir

MUSTAFA KUZGUN (AHMET MÜMTAZ TAYLAN)

Ailenin babası, esnaf lokantası sahibi. Büyük sırrı dolayısıyla 30 yıl dükkanından kapı dışarı çıkmamış, kendini evlatlarına ve yemek yapmaya adamış, hafif Adana lehçesi olan tertipli düzenli bir adamdır. Mustafa sıkılınca yemek yapar, neşelenince yemek yapar. İyi baba, güzel koca, tatlı deli, kötümser, kabına sığamaz bir adamdır. Dünyada korktuğu her şey bir bir başına gelirken insanın koşup onu kapıp kaçırıp saklayası gelir.

Hayat Sırları oyuncuları kimler Hayat Sırlarında kim kimdir

SEHER KUZGUN (HAZAR ERGÜÇLÜ)

Evin büyük kızı, avukattır. Çok başarılıdır. Önemli bir hukuk bürosunda çalışmaktadır. Bu hukuk bürosu bir kanalın dizi, film işlerine bakmaktadır. Ailede ara bulucudur, kardeşlerini kollar ve şahane ilişkileri vardır. Üniversitede yaşadığı büyük aşkını sebebini bilmediğimiz ani bir şekilde terk etmiş, ancak yıllar sonra bugün o aşkı tekrar karşısına çıkmıştır. Ancak bu kez aşkı, kendisinin bile bilmediği ailesinin büyük sırrına dolanmıştır.

Hayat Sırları oyuncuları kimler Hayat Sırlarında kim kimdir

BURAK ÖZER (EKİN KOÇ) 

Ünlü bir gazeteci ile emlak zengini bir annenin biricik oğlu. Yönetmendir. Seher Kuzgun’un üniversitede bir anda terk ettiği büyük aşkıdır. Babası Selim Özer, sanat, edebiyat, yeme-içme ve seyahat odaklı bir yaşam sürerken, annesi Ayşen disiplin, iyi eğitim, kariyer ve maddi değerler odaklıdır. Burak ikisinin de iyi taraflarını alarak hayata kusursuz bir şekilde hazırlanır. Daha lisede iken yurt dışındaki en iyi sinema okullarının dosyalarını oğlunun önüne koymuştur ailesi. Burak taşan enerjisi, sevimli çekiciliği ve engin kent kültürü ile İstanbul’un en popüler figürlerindendir. Her zaman, her yerde ve her koşulda iyi karşılanır ve hakkında tek bir kötü yazı bile çıkmaz. Derin insani konuları ve aşkı anlattığı çok izlenen ve bol ödüllü filmi vardır.

Hayat Sırları oyuncuları kimler Hayat Sırlarında kim kimdir

İNCİ KUZGUN (DEVRİM YAKUT)

Mustafa’nın en büyük aşkı, hayat arkadaşı, dert ortağı ve aynı zamanda en büyük sırrının bir parçası, bir tanecik incisi, eşidir. Mutlu bir aile kurmuşlar, iki kızı bir oğlu vardır. Üst katlarında oturan kardeşi, kardeşinin eşi ve bir oğluna da ablalık, hatta zaman zaman annelik yapmaktadır. İnci evin her şeyidir. En önemlisi her şeyde dalga geçilecek bir şey bulur ve evdeki bulutları iki cümleyle dağıtır.•

 

 

 

 

Etiketler: hayat sırları oyuncuları , hayat sırları oyuncu kadrosu
﻿

EN ÇOK OKUNANLAR

    Koç Burcu
    21 Mart - 20 Nisan

    Kişisel farkındalığınızı arttıracak, bilgi kazanmanızı sağlayacak, ama bu esnada bütçenize çok fazla zarar vermeyecek şeyler planlamalısınız. Tüm...Koç Burcu - Bugün

    Boğa Burcu
    21 Nisan - 20 Mayıs

    Başarınızı diğerleriyle de kutlayabilirsiniz. Bilgi toplamalı, bilgilerin gerçekliğinden emin olmalı ve başladığınız işleri bitirmelisiniz. Fark yaratmak istiyorsanız,...Boğa Burcu - Bugün

    İkizler Burcu
    21 Mayıs - 20 Haziran

    Evinizde ve özel ilişkilerinizde yapacağınız değişiklikler duygusal anlamda istikararı sağlayabilir. İş birliğine açık olmanız durumunda, evinizi veya yaşadığınız yeri...İkizler Burcu - Bugün

    Yengeç Burcu
    21 Haziran - 22 Temmuz

    Önemli detayları atlamadığınızdan emin olun. İstediğinizi açık açık ortaya koymak işe yarar çözümler üretmenizde size yardım edebilir....Yengeç Burcu - Bugün

    Aslan Burcu
    23 Temmuz - 23 Ağustos

    Duygusal anlamda motive bir gündesiniz. Yanlış nedenlere dayalı değişiklikler yapmak doğru olmayabilir. Olayları doğru değerlendirmeli, daha alçak...Aslan Burcu - Bugün

    Başak Burcu
    24 Ağustos - 23 Eylül

    Sahip olduğunuzdan daha fazla paranız varmış hissine kapılmayın ve aşırı harcamalardan kaçının. Sizi motive eden kişilerle görüşebileceğiniz bir hafta...Başak Burcu - Bugün

    Terazi Burcu
    24 Eylül - 23 Ekim

    Bu hafta sonu, önemli kişisel değişiklikler yapmanız durumunda kendinizi çok iyi hissedebilirsiniz. Sizi bekleyen güzel bir gelecek varken lüzumsuz...Terazi Burcu - Bugün

    Akrep Burcu
    24 Ekim - 22 Kasım

    Dış etkilere bağlı duygusal durumlarla uğraşabileceğiniz bir hafta sonundasınız. Bazı kişilerin yapacağı son dakika değişiklikleri sizi asıl uğraşmanız gereken işlerden...Akrep Burcu - Bugün

    Yay Burcu
    23 Kasım - 21 Aralık

    Duyduğunuz her şeye inanmamalısınız. Belli anlaşmalar yapmadan ya da bazı sözler vermeden önce, kendi araştırmanızı bizzat yapmanızda fayda var. Bu hafta sonu, elinize...Yay Burcu - Bugün

    Oğlak Burcu
    22 Aralık - 20 Ocak

    Endişelerinizi dile getirerek olaylara netlik kazandırabilir ve doğru kararlar alabilirsiniz. Eviniz ve ailenizle bağlantılı konularla ilgilenirken daha sorumlu davranmalısınız....Oğlak Burcu - Bugün

    Kova Burcu
    21 Ocak - 18 Şubat

    Çok fazla bilgi paylaşımı size ters şekilde geri dönebilir ve size bazı bedeller ödetebilir. Bu hafta sonu, sevdiğiniz kişilerle ilişkilerinizi...Kova Burcu - Bugün

    Balık Burcu
    19 Şubat - 20 Mart

    Bu hafta sonu, bazı işleri ele alış veya uygulayış biçiminizi ya da bilgi edinme ev haber alma yöntemlerinizi gözden geçirebilirsiniz. Bu sayede kendinizi...Balık Burcu - Bugün

    Hürriyete Reklam Ver
    Alternate TextAlternate Text
    Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
    • Hürriyet Emlak
    • Hürriyet Oto
    • Yenibiriş
    • Yakala.co
    • Hürriyet TV
    • Hürriyet Aile
    • Mahmure
    © Copyright 2017 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri