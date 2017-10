Hayat Sırları oyuncuları kimler? Hayat Sırları'nda kim kimdir?

Çarpıcı hikayesi, güçlü oyuncu kadrosuyla göz dolduran “Hayat Sırları’nın ilk bölümü için nefesler tutuldu. Yıllardır sırtlarında taşıdıkları, kimseye anlatamadıkları büyük sırları, ilmek ilmek ördükleri mutlu yuvalarına bomba gibi düşen Kuzgun ailesinin sevgiyle sarmalanmış, sıcacık ama bir o kadar da tehlikelerle dolu hikayesini aktaracak olan Hayat Sırları’nın başrollerini Ahmet Mümtaz Taylan, Ekin Koç ve Hazar Ergüçlü paylaşıyor. Peki Peki Hayat Sırları’nın oyuncu kadrosunda başka kimler var? İşte oyuncu kadrosu ve karakterleri!

MUSTAFA KUZGUN (AHMET MÜMTAZ TAYLAN)

Ailenin babası, esnaf lokantası sahibi. Büyük sırrı dolayısıyla 30 yıl dükkanından kapı dışarı çıkmamış, kendini evlatlarına ve yemek yapmaya adamış, hafif Adana lehçesi olan tertipli düzenli bir adamdır. Mustafa sıkılınca yemek yapar, neşelenince yemek yapar. İyi baba, güzel koca, tatlı deli, kötümser, kabına sığamaz bir adamdır. Dünyada korktuğu her şey bir bir başına gelirken insanın koşup onu kapıp kaçırıp saklayası gelir.

SEHER KUZGUN (HAZAR ERGÜÇLÜ)



Evin büyük kızı, avukattır. Çok başarılıdır. Önemli bir hukuk bürosunda çalışmaktadır. Bu hukuk bürosu bir kanalın dizi, film işlerine bakmaktadır. Ailede ara bulucudur, kardeşlerini kollar ve şahane ilişkileri vardır. Üniversitede yaşadığı büyük aşkını sebebini bilmediğimiz ani bir şekilde terk etmiş, ancak yıllar sonra bugün o aşkı tekrar karşısına çıkmıştır. Ancak bu kez aşkı, kendisinin bile bilmediği ailesinin büyük sırrına dolanmıştır.

BURAK ÖZER (EKİN KOÇ)



Ünlü bir gazeteci ile emlak zengini bir annenin biricik oğlu. Yönetmendir. Seher Kuzgun’un üniversitede bir anda terk ettiği büyük aşkıdır. Babası Selim Özer, sanat, edebiyat, yeme-içme ve seyahat odaklı bir yaşam sürerken, annesi Ayşen disiplin, iyi eğitim, kariyer ve maddi değerler odaklıdır. Burak ikisinin de iyi taraflarını alarak hayata kusursuz bir şekilde hazırlanır. Daha lisede iken yurt dışındaki en iyi sinema okullarının dosyalarını oğlunun önüne koymuştur ailesi. Burak taşan enerjisi, sevimli çekiciliği ve engin kent kültürü ile İstanbul’un en popüler figürlerindendir. Her zaman, her yerde ve her koşulda iyi karşılanır ve hakkında tek bir kötü yazı bile çıkmaz. Derin insani konuları ve aşkı anlattığı çok izlenen ve bol ödüllü filmi vardır.

İNCİ KUZGUN (DEVRİM YAKUT)

Mustafa’nın en büyük aşkı, hayat arkadaşı, dert ortağı ve aynı zamanda en büyük sırrının bir parçası, bir tanecik incisi, eşidir. Mutlu bir aile kurmuşlar, iki kızı bir oğlu vardır. Üst katlarında oturan kardeşi, kardeşinin eşi ve bir oğluna da ablalık, hatta zaman zaman annelik yapmaktadır. İnci evin her şeyidir. En önemlisi her şeyde dalga geçilecek bir şey bulur ve evdeki bulutları iki cümleyle dağıtır.•