Hayat Sırları final bölümü fragmanında heyecan dorukta!

Hayat Sırları dizisinin final bölümü fragmanı yayınlandı. Dizinin final bölümünde Kuzgunlar torunlarını bağrına basıyor. Mustafa, yıllar sonra hayatını kurtaran dostuyla karşı karşıya. İki eski dost yılların acısını çıkarıyor. Hakan gerçek babasıyla yüz yüze! Hakan gerçekleri öğrenecek mi? İşte, Hayat Sırları final bölümü fragmanı.

Ayşen başındaki beladan kurtulmak için her yolu deniyor. Seher bir türlü kızının kalbine giremiyor. Seher, Zeyno’ya kendini sevdirmeyi başarabilecek mi?

Seher ve Burak’ı nasıl bir gelecek bekliyor? Sevgileri bu sınavları atlatabilecek mi?

SON BÖLÜMDE YAŞANANLAR

Seher, Zeyno’ya kavuşmanın yollarını ararken sorumlulara ceza çektirmeye kararlı.



Burak yaşadığı yıkıntıyla bir daha Seher’le eskisi gibi olamayacağına karar veriyor.



Meryem’in elindeki kanıtlar Ayşen’i yıllarca hapis yatırabilir.



Selma Kuzgunlara hesap sormaya geliyor. Mustafa’nın yardımına geçmişinden gelen hiç beklemediği biri yetişiyor!