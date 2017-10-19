Hayat Sırları dizisi ne zaman başlayacak? Kadrosu dikkat çekiyor

Başrollerini Ahmet Mümtaz Taylan, Ekin Koç, Hazar Ergüçlü, Devrim Yakut, Olgun Toker’in paylaştığı, Most Production tarafından hazırlanan, çarpıcı hikayesi, güçlü oyuncu kadrosuyla göz dolduran Hayat Sırları’nın tanıtım fragmanı dikkatleri üzerine çekti. Yıllardır imza attıkları her projede farklarını ortaya koyan güçlü isimleri bir arada göreceğimiz Hayat Sırları’nın yayın tarihi için araştırmalar başladı.

Genel yönetmenliğini Gül Oğuz’un üstlendiği, yönetmen koltuğunda Murat Can Oğuz’un yer aldığı Hayat Sırları’nın.çekimleri 24 Eylül’de başladı, ancak yayın tarihi henüz netlik kazanmadı.

HAYAT SIRLARI KONUSU

Hayat Sırları, yıllardır sırtlarında taşıdıkları, kimseye anlatamadıkları büyük sırları, ilmek ilmek ördükleri mutlu yuvalarına bomba gibi düşen Kuzgun ailesinin sevgiyle sarmalanmış, sıcacık ama bir o kadar da tehlikelerle dolu hikayesini anlatıyor.

Bir tarafta Burak ve Seher’in kalpleri acıtan, tutkulu ve gizemli aşk hikayesine tanık olurken, diğer taraftan Kuzgun ailesinin yaşadığı Hayat Apartmanı’nın ve Kuzgun mutfağının her bir merdivenine, duvardaki her çatlağına sızan sımsıcak sevgi dolu hikayesine ortak olacağız.

Hayat onları öylesine sıkıştıracak ki, bu sevgi dolu aileyi temellerinden sarsacak, usul usul yaklaşan büyük tehlikenin, her birinin canlarını acıtan sırların tek tek açığa çıkması, beklenmedik bir anda hayatlarını darmadağın edecek.

İstanbul’un gözden uzak semtlerinden birinde açtıkları esnaf lokantasında 20 masalık dünyalarında büyük bir özenle hayat mücadelesi veren Kuzgun ailesi her şeye rağmen ayakta durmaya, hayatta kalmaya çalışacak.

Büyük sırlar yüklenmiş bu hikaye, dokunduğu her kalbi ısıtırken yakacak; okşarken acıtacak. Yüreğindeki sırları sırtında taşımak zorunda kalmış her seyirci bu sıradışı hikayenin suç ortağı olacak ve hiçbir seyirci Kuzgun Lokanta’dan boş dönmeyecek.