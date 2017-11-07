Hayat Sırları 2. bölüm fragmanında Burak hesap soruyor

Ekranların heyecan seviyesi yüksek dizisi Hayat Sırları yayınlanan yeni bölüm fragmanıyla bomba gibi geliyor. Sevilen dizi Hayat Sırları yeni bölümüyle çarşamba akşamı ekranlarda olacak. Dizinin yayınlanacak olan yeni bölümünde ilginç dakikalar ekranlara yansıyacak. İşte, Hayat Sırları yeni bölüm fragmanı.

YENİ BÖLÜMDE NELER YAŞANACAK

Burak, hala unutamadığı büyük aşkı Seher’den geçmişin hesabını sormakta, Seher ise büyük sırrının açığa çıkmasından korkarak çok acı çekse de Burak’ tan uzak durmaya çalışmaktadır.



Mustafa kapısına kadar dayanan korkutucu geçmişin ortaya çıkma ihtimali ile köşeye sıkışır.



Şirin’in çalıştığı kanalda oyunculuk teklifi alan Hakan yıllar sonra babasının kimliğine ulaşmıştır. Babasının ve ailesinin karşısına çıkmaya ve onlara hayatı zehir etmeye hazırlanmaktadır.



Kemal’in gizli mesleği açığa çıkmış, Mustafa’nın oğluyla ilgili bütün planları suya düşmüştür. Ayşen yıllar önce kurtulduğunu sandığı Seher’in tekrar oğlunun hayatına girdiğini öğrenince Seher ve ailesine büyük bir darbe indirir.

İLK BÖLÜMDE YAŞANANLAR

Dışarıdan bakıldığında üç çocuklu sıradan bir aile gibi gözüken Mustafa ve İnci Kuzgun çiftinin kimsenin bilmediği büyük bir sırrı vardır.



Mustafa ve İnci’nin 35 yıldır herkesten hatta çocuklarından bile saklamayı başardıkları bu sır ayaklarına dolanmak üzeredir. Geçmişlerinden gelen Tekgözlü bir adam, Kuzgun Ailesi için büyük tehlike olacaktır. Kuzgun Ailesi’nin büyük kızı Seher başarılı bir avukattır. Üniversite yıllarında büyük bir aşk yaşadığı başarılı film yönetmeni Burak ile aniden ayrılmaya karar vermiş ve izini kaybettirmek için eğitimine Ankara’da devam etmiştir. Yıllar sonra Burak’ın kayıp aşkını anlattığı film Seher’i Burak’ın karşısına çıkartacak ve hayatlarındaki sırları saklamak çok güçleşecektir.