Hayat Sırları 10. bölüm neden yok? Yeni bölüm ne zaman yayınlanacak?

Yılbaşı sonrası pek çok dizi ekran macerasına ara verdi, bu dizilerden biri de Hayat Sırları oldu. Her bölümüyle ayrı bir heyecan yaratan Hayat Sırları dizisinin yeni bölümü 14 Ocak Pazar akşamı ekranlarda olacak.

Hayat Sırları yeni gününde yeni bölümüyle 14 Ocak Pazar 20.00'da Star'da!

SON BÖLÜMDE YAŞANANLAR

Burak, Zeyno’nun kendi kızı olmasının şokunu atlatmaya çalışırken, Mustafa bilinmez bir yolculuğa çıkmıştır. Mustafa’nın gizemli bir koruyucusu vardır.

Seher kızını kaçıranlardan hesap sormaya kararlıdır. Burak, Seher’in gerçekleri saklamasını hazmedebilecek midir?