Hayat Sırları 10. bölüm 2. fragmanında Burak'tan şok sözler

Başrollerini Ahmet Mümtaz Taylan, Ekin Koç, Hazar Ergüçlü, Devrim Yakut, Olgun Toker’in paylaştığı Hayat Sırları, kaldığı yerden devam ediyor. Yılbaşı sonrası ekran macerasına kısa bir ara veren ve yayın gününde değişikliğe giden Hayat Sırları’nın 10. bölümü 14 Ocak Pazar günü yayınlanacak. Son bölümde Burak, Zeyno’nun kendi kızı olmasının şokunu atlatmaya çalışırken, Mustafa bilinmez bir yolculuğa çıkmıştı. Finalde ise Kuzgunlar bir torunları olduğunu öğrenmişti. Hayat Sırları 10. bölüm fragmanlarıyla birlikte yeni gelişmelere dair önemli tüyolar geldi.

Kuzgunlar torun haberiyle sarsılıyor! Seher, Zeyno’ya kavuşmanın yollarını ararken sorumlulara ceza çektirmeye kararlı. Burak yaşadığı yıkıntıyla bir daha Seher’le eskisi gibi olamayacağına karar veriyor. Meryem’in elindeki kanıtlar Ayşen’i yıllarca hapis yatırabilir. Selma Kuzgunlara hesap sormaya geliyor. Mustafa’nın yardımına geçmişinden gelen hiç beklemediği biri yetişiyor!