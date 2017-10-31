Hayat Sırları 1. bölüm fragmanı yayınlandı! İlk bölümde neler yaşanacak?

Ekranlarda yayınlanmaya başlayacak olan Hayat Sırları dizisi yayınlanan 1. bölüm fragmanıyla izleyicilere heyecanlı dakikalar yaşayacaklarının sinyalini verdi. Dışarıdan bakıldığında üç çocuklu sıradan bir aile gibi gözüken Mustafa ve İnci Kuzgun çiftinin hikayesinin anlatılacağı dizi merakla bekleniyor. İşte, Hayat Sırları 1. bölüm fragmanı.

İLK BÖLÜMDE NELER YAŞANACAK

Dışarıdan bakıldığında üç çocuklu sıradan bir aile gibi gözüken Mustafa ve İnci Kuzgun çiftinin kimsenin bilmediği büyük bir sırrı vardır.



Mustafa ve İnci’nin 35 yıldır herkesten hatta çocuklarından bile saklamayı başardıkları bu sır ayaklarına dolanmak üzeredir. Geçmişlerinden gelen Tekgözlü bir adam, Kuzgun Ailesi için büyük tehlike olacaktır. Kuzgun Ailesi’nin büyük kızı Seher başarılı bir avukattır. Üniversite yıllarında büyük bir aşk yaşadığı başarılı film yönetmeni Burak ile aniden ayrılmaya karar vermiş ve izini kaybettirmek için eğitimine Ankara’da devam etmiştir. Yıllar sonra Burak’ın kayıp aşkını anlattığı film Seher’i Burak’ın karşısına çıkartacak ve hayatlarındaki sırları saklamak çok güçleşecektir.

Star’da 1 Kasım Çarşamba başlayacak olan, başrollerini Ahmet Mümtaz Taylan, Ekin Koç, Hazar Ergüçlü, Devrim Yakut ve Olgun Toker’in paylaştığı, Most Production tarafından hazırlanan, çarpıcı hikayesi, güçlü oyuncu kadrosuyla göz dolduran “Hayat Sırları” heyecanla bekleniyor.