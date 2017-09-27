Hayat sigortası hangi durumlarda ödeme yapmıyor?

Hangikredi.com tarafından hazırlanan bu yazıda, hayat sigortasının hangi durumlarda ödeme yapmadığı detaylarıyla anlatılıyor.

HAYAT SİGORTASI NEDİR, ZORUNLU MU?

Hayat sigortası, borçlunun vefat etmesi durumunda banka ve borç sahibinin mirasçılarının mağdur olmaması için yapılan bir sigortadır. Konut kredisi, taşıt kredisi ya da ihtiyaç kredisi alırken yaptırılan hayat sigortası sayesinde vefat durumu ile karşılaşıldığında mevcut borcun tamamı sigorta şirketi tarafından karşılanır ve ölen kişinin mirasçılarına borç aktarılmaz. Ayrıca ölüm dışında, eğer poliçeye eklenmişse, iş görmezlik ve malüllük durumunda da hayat sigortası tarafından bankaya ödeme yapılır.

Bir bankadan kredi aldığınızda banka sizden hayat sigortası talep edebilir. Bu sigortayı bankanın anlaşmalı olduğu sigorta şirketinden yaptırabileceğiniz gibi başka bir sigorta şirketinden de yaptırılabilirsiniz. Ancak unutmayın ki hayat sigortası yaptırmak zorunlu değildir.

POLİÇEDE YAZAN HASTALIKLARA DİKKAT!

Sigorta şirketi, hayat sigortası yaptırmış olan kişinin beklenmedik bir nedenden ötürü vefat etmesi durumunda bankaya ödeme yapıyor. Krediyi kullanan kişinin, hayat sigortası yaptırdığı sırada mevcut bir hastalığı varsa fakat bu hastalık poliçede belirtilmemişse vefat durumunda ödeme ile ilgili sorun çıkabiliyor. Eğer hastalık, poliçe hazırlanırken belirtilmemişse fakat sigorta şirketi hastalığın bu esnada kişide mevcut olduğunu tespit ederse ödeme yapmıyor.

Eğer kredi kullanacak kişinin vefata neden olabilecek bir hastalığı varsa poliçe hazırlandığı sırada bunu belirtmeli. Mevcut hastalığın olması sigorta primini arttırabilecek olsa da bu yüksek bir meblağ değil.