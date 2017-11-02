'Hayat kurtarmak' için yarışacaklar

“Hayat Kurtarmak İçin Yarıştayız” etkinliğinde katılımcılar, 5 Kasım'da Caddebostan Sahili’nde kurulacak 5 kilo metrelik bir parkurda koşacak. Yarışı ilk üçte tamamlayan katılımcılara altın, bronz, gümüş madalya sunulacak. Her yıl gönüllülerin büyük desteğiyle gerçekleştirilen koşuda katılımcılar bu yıl, organ nakli bekleyen 24 bini aşkın kişi için yarışacak. Bu yıl 3. kez gerçekleştirilecek etkinlik; Medicana Çamlıca Hastanesi, Sağlık Bakanlığı, Gençlik ve Spor Bakanlığı, İstanbul Valiliği, Spor Genel Müdürlüğü, İl Sağlık Müdürlüğü, Türkiye Atletizm Federasyonu, Türk Kızılayı, TÜRKÖK, Kadıköy Belediyesi işbirliği ve Kent FM medya sponsorluğunda düzenlenecek.