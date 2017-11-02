Ara
MENÜ
Gündem Haberleri
GÜNDEM
    Haberler >Gündem>'Hayat kurtarmak' için yarışacaklar

    'Hayat kurtarmak' için yarışacaklar

    Hürriyet Haber
    02.11.2017 - 12:46 | Son Güncelleme:

    Organ nakli konusunda farkındalık oluşturmak amacıyla düzenlenen “Hayat Kurtarmak İçin Yarıştayız” etkinliği, 5 Kasım pazar günü Caddebostan’da gerçekleştirilecek. Bu yıl 3. kez yapılacak halka açık koşuda, Türkiye genelinde organ nakli bekleyen 24 bin 768 kişiye ve organ bağısının önemine dikkat çekilecek.

    “Hayat Kurtarmak İçin Yarıştayız” etkinliğinde katılımcılar, 5 Kasım'da Caddebostan Sahili’nde kurulacak 5 kilo metrelik bir parkurda koşacak. Yarışı ilk üçte tamamlayan katılımcılara altın, bronz, gümüş madalya sunulacak. Her yıl gönüllülerin büyük desteğiyle gerçekleştirilen koşuda katılımcılar bu yıl, organ nakli bekleyen 24 bini aşkın kişi için yarışacak. Bu yıl 3. kez gerçekleştirilecek etkinlik; Medicana Çamlıca Hastanesi, Sağlık Bakanlığı, Gençlik ve Spor Bakanlığı, İstanbul Valiliği, Spor Genel Müdürlüğü, İl Sağlık Müdürlüğü, Türkiye Atletizm Federasyonu, Türk Kızılayı, TÜRKÖK, Kadıköy Belediyesi işbirliği ve Kent FM medya sponsorluğunda düzenlenecek.

    Etiketler: Koşu
    ﻿

    EN ÇOK OKUNAN HABERLER

      Sayfa Başı
      Hürriyete Reklam Ver
      Alternate TextAlternate Text
      Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
      • Hürriyet Emlak
      • Hürriyet Oto
      • Yenibiriş
      • Yakala.co
      • Hürriyet TV
      • Hürriyet Aile
      • Mahmure
      © Copyright 2017 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri