Hayat kurtaran eğitim: Hayır de!

GAZİANTEP’te görülen bir dava, çocuklara yönelik cinsel istismarın önlenmesi açısından eğitimin ne kadar önemli olduğunu bir kez daha ortaya koydu. Dava dosyasına göre 9 yaşındaki E.Ö. ailesine ‘Mahalledeki bakkalın vücudunun değişik yerlerine dokunduğunu’ söyledi. Aile şikâyetçi oldu. Bakkal B. K. hakkında Gaziantep 7. Asliye Ceza Mahkemesi’nde ‘Sarkıntılık yapmak suretiyle çocuğun cinsel istismarı’ suçlamasıyla dava açıldı. Duruşmada ifade veren E.Ö., bakkalın daha önce de kendisine benzer davranışlarda bulunduğunu ama okulda gördüğü eğitime kadar bunun yanlış olduğunu anlamadığını söyledi. Mahkeme, E.Ö.’nün okuluna bir yazı yazarak istismarla ilgili okulda bir eğitim alıp almadığını sordu.

AĞIR CEZAYA GÖNDERİLDİ

Okul tarafından mahkemeye gönderilen cevapta psikolojik danışma ve rehberlik servisi tarafından öğrencilere ‘Çocuklarda mahremiyet’ konulu bir eğitim semineri verildiği belirtildi. Yazıya göre, çocuklara derste ‘iyi dokunma’, ‘kötü dokunma’, ‘özel bölgeler ve kötü dokunuştan korunma yolları’ anlatıldı. Okuldan gelen yazıyı değerlendiren mahkeme, 16 Mayıs’taki duruşmada ‘Çocuğun cinsel istismarı’ suçunun oluşması ihtimali olduğunu belirterek ‘görevsizlik’ kararı verdi. Dava artık ağır ceza mahkemesinde görülecek.

VELİLERDEN OLUMLU TEPKİ ALDIK

Okul yöneticileri şunları söyledi: “Son zamanlarda çocuklara yönelik ayyuka çıkan taciz ve istismar olayları eğitim dünyasını tedirgin etmişti. Biz de çocuklarımızı bilinçlendirmek için geçen eğitim öğretim yılında böyle bir seminer verdik. En az 40 dakika olmak üzere çocukları istismardan korumaya yönelik bir seminer planlandı. 6 - 10 yaş grubundaki ilkokul öğrencilerine videolarla desteklenmiş mahremiyet konulu seminer verdik. Konu, çocukların dikkatini çekti. Velilerden de olumlu tepkiler aldık.”

NOT: Öğrencinin kişisel bilgilerini korumak için hem kendi adını hem okulun adını haberimizde vermiyoruz.





BU DERS OLMASAYDI İSTİSMAR YARGIYA TAŞINMAYACAKTI

Küçük kızın okulda gördüğü eğitim sayesinde istismara uğradığını fark ettiğini söyleyen avukat Şafak Yılmaz ise Hürriyet’e şunları söyledi: “Mağdur daha önce mahalle bakkalı tarafından istismara uğramış, ancak istismara uğradığını okulda aldığı eğitim üzerine fark etmiş. Eğer mağdur okulda bu eğitimi görmemiş olsaydı istismar vakası yargıya taşınmayacaktı. Bu dava, okulda verilen basit bir eğitimin bile çocukların istismardan korunması için ne kadar önemli olduğunu bize gösteriyor.”

GELİŞMİŞ ÜLKELERDE DURUM:

İMDAT ve ASUMA’nın raporunda toplumun dünyadaki eğitim örnekleri şöyle:

Batı ve Kuzey Afrika ülkelerinde, zorunlu olmasa da cinsel eğitim okullarda verilmektedir. ABD’de cinsel eğitim ve programları, eyalet yönetimlerinin kararlarına bırakılmış durumdadır

Danimarka, 1971’de okullarda cinsel eğitimi zorunlu kılan yasayı kabul etmiştir.

1990’lı yılların sonlarına bakıldığında İskoçya’da cinsel eğitimin zorunlu olmadığı görülmektedir. Eğitimciler çocuklara, hangi seviyede, nasıl bir eğitim vereceklerine kendi inisiyatifleriyle karar vermektedirler. Fakat burada onlara rehberlik eden uzmanlar bulunmaktadır

Fransa’da okulların Cinsellik ve Eğitim Üzerine Araştırma ve İnceleme Grubu adı altında kurduğu hizmet birimi bulunuyor. Bu birim bütün eğitim dönemleri boyunca ihtiyaç duyulduğunda toplanmaktadır.

Birleşmiş Milletler (BM) 90’lı yıllarda 2000 yılında

6 milyar olacağı tahmin edilen dünya nüfusunu denetim altına almak için cinsel eğitim ve sağlıklı kürtajın desteklenmesi kararı almıştır.

DÜNYADA TACİZ VE ŞİDDET % 90 ARTTI

İMDAT/ Şiddeti Önleme ve Rehabilitasyon Derneği ve İMDAT/ Şiddeti Önleme ve Rehabilitasyon Derneği ve ASUMA / Acıbadem Üniversitesi Suç ve Şiddetle Mücadele Uygulama ve Araştırma Merkezi’nin 2016 tarihli ‘Çocuk İstismarına Yönelik Raporu’nda çok önemli verilere ve önerilere yer veriliyor. Baş raportörlüğünü Prof. Dr. Oğuz Polat’ın yaptığı rapordaki çarpıcı sonuçlar özetle şöyle:ÂDünyada son 4 yılda çocuklara yönelik taciz veya şiddet uygulamaları yüzde 90 arttı.Â Tecavüzcülerin tahminen yüzde 5’i ortaya çıkarken yüzde 95’i gizli kalıyor. Ensest ilişkilerin ise binde biri ortaya çıkıyor. Â Adliyelerdeki 4 tecavüz davasından biri çocuklarla ilgili. Â Adalet Bakanlığı’nın 2014 verilerine göre, her ay Adli Tıp Kurumu’na 650 çocuk cinsel istismarı vakası gönderiliyor.Â Dünya Sağlık Örgütü’nün 2013 verileri 2011- 2020 yılları arasında 140 milyondan fazla kız çocuğun evlendirileceğini ve 50 milyonunun 15 yaşın altında olacağını öngörmektedir.Â TÜİK verilerine göre Türkiye’deki tüm evlenmeler içindeki çocuk yaşta evlendirilen kız çocukları oranının yüzde 28 - yüzde 35 olduğu ve mutlak sayısının 181 bin 36 olduğu belirtiliyor.

CEZALAR CEZALARARTMALI

Cezaların caydırıcılığı artırılmalı.

Çocuk ve ailelerine yönelik iyi dokunuş/kötü dokunuş ve bedenlerine istenmeyen davranışa izin vermeme temalı eğitimler verilmeli, çocuklara kendilerini korumaları öğretilmeli.

Öğretmenler başta olmak üzere sağlık çalışanlarına, sosyal hizmet uzmanlarına, psikologlara da bu konuda geniş kapsamlı eğitim verilmeli.

Saadet Özkan, ABD’de her yıl verilen Uluslararası Kadınlar Cesaret Ödülü’nün 12 sahibinden biri olmuştu. Ödülünü Melania Turmp’tan almıştı.

BİR SAADET ÖĞRETMEN YETER Mİ

İZMİR Menderes’te görev yaptığı okulda, altı kız çocuğunun müdürün cinsel istismarına uğradığını ortaya çıkarmıştı Saadet Öğretmen. Ayşe Arman’a verdiği röportajda anlatmıştı mücadelesini. Öğrencilerin hallerinden şüphelenmiş, ‘takmış kafayı’ ve tek başına, her şeyi göze alarak korkunç gerçeği tüm dünyanın gözleri önüne sermişti. İstatistikler Türkiye’de binlerce Saadet Öğretmen’e ihtiyaç duyulduğunu ortaya koyuyor. Okullarda, yurtlarda, kurslarda istismara uğrayan binlerce çocuktan söz ediyoruz. Sadece Adalet Bakanlığı 2014 verileri bile korkunç bir gerçeğe işaret ediyor: Her ay 650 çocuk istismar nedeniyle adli tıpa sevk ediliyor. Bu istatistikler, sorunun sadece yürekli öğretmenlerin dikkatiyle çözülemeyeceğinin kanıtı. Yurtdışındaki örneklerinde olduğu gibi Türkiye’de de cinsel istismara karşı çocuk ve aileden başlayarak eğitim verilmesi gerekiyor. İstismara karşı çocukların da sesini çıkaracağı, ses vereceği bir sistem kurulmalı.

dikkat!

Â “Cinsel istismara uğrayan çocukta durum, dikkatli bakıldığında birçok noktada kendini belli etmektedir. Çocuk mutsuzdur, davranışları uçarıdır. Maruz kalınan bu travma sonrası çocuğun ruh sağlığının bozulması en olası durumdur. Çocuk bu durumda bir uzmandan destek almalıdır.” (İMDAT ve ASUMA’nın raporundan)