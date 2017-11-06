Hayat kurtaran 4 kolay tatlı tarifi

BANANA SPLIT

Muzla yapılan bu basit tatlı, aniden gelen tatlı krizleri için birebirdir. İşte banana split tarifi…

Malzemeler

2 adet muz, 2 top çikolatalı dondurma, 2 top vanilyalı dondurma, 2 top çilekli dondurma, 2 yemek kaşığı çikolata sosu, 2 yemek kaşığı çikolatalı pasta süsü, 2 yemek kaşığı file fındık, 2 adet kedidili bisküvi

Hazırlanışı

Kabuklarını soyduğunuz muzları uzunlamasına ortadan ikiye bölün. Bu ikili muz parçalarını uygun bir tabağa koyun ve ortalarına dondurma çeşitlerini yerleştirin. Yanlarına da kedidili bisküvilerini koyarak üzerine çikolata gezdirin. Dilerseniz badem, pasta süsü ya da meyvelerle süsleyebilirsiniz. Tatlınız hazır!

ÇİĞ KEK

Kim derdi ki pişirmeden kek yapman mümkün. İşte lezzeti ve pratikliğiyle gönlünüzü kazanacak çiğ kek tarifi…

Malzemeler

5 adet kuru kayısı, 1 su bardağı dut kurusu, 1 su bardağı fındık, 3 yemek kaşığı yulaf ezmesi, 2 yemek kaşığı fıstık ezmesi, yarım çay bardağı yarım yağlı süt, 1 yemek kaşığı kakao, 1 yemek kaşığı rendelenmiş Hindistan cevizi

Hazırlanışı

Kuru kayısıları küp küp doğrayın ve her malzemeyi mutfak robotunda çektirin. Ardından tüm malzemeleri çektirin. Karışımı elinizde sıkıştırarak tepsinin üzerine dizin. Buzdolabında 2 saat beklettikten sonra keyifle servis edebilirsiniz.

ELMALI KUP

Bu basit tatlı hem sağlıklı hem de çok lezzetli. İşte elmalı kup tarifi…

Malzemeler

4 adet elma, yarım sıkılmış limon suyu, 4 yemek kaşığı esmer şeker, yarım tatlı kaşığı tarçın, 1 çay kaşığı vanilya özütü, 200 gram yulaflı bisküvi, yarım su bardağı ince çekilmiş ceviz içi

Hazırlanışı

Yıkadığınız elmaları küp küp doğrayın. Ardından bir limonun suyuyla harmanlayın ki kararmasın. Elmaları, geniş bir tencereye yerleştirin ve üstüne esmer şeker ekleyin. Orta ateşte elmalar renk değiştirene kadar soteleyin. İçine tarçın ve vanilya da ekleyip karıştırın ve ocağı kapatın. Yulaflı bisküvileri ufalayın, çekilmiş cevizle karıştırın. Servis yapacağınız kuplara sırayla bisküvili cevizli karışımdan ve sotelenen elmalardan ekleyin. Katlı tatlınız hazır!

ÇİKOLATA TOPLARI

Aniden gelen tatlı krizlerini bu basit tatlıyla dindirebilirsiniz. İşte çikolata topları tarifi…

Malzemeler

2 küçük paket pötibör bisküvi, 125 gram tereyağı, 90 gram sütlü çikolata, yarım su bardağı kavrulmuş file badem, 4 yemek kaşığı toz şeker, yarım su bardağı süt, 3 tatlı kaşığı kakao, 1 su bardağı rendelenmiş Hindistan cevizi

Hazırlanışı

Tereyağını bir tencereye alın ve üzerindeki köpükleri ayırarak kısık ateşte pişirin. Ocağın altını kapatıp çikolatayı ufak parçalara bölerek içine ekleyin. Toz şekeri de bu anda ekleyin. Çikolata ve toz şeker eriyene kadar karıştırın ve ardından karışımı soğumaya bırakın. Ayrı bir kabın içine bisküvileri kırın ve içine süt, kakao, kavrulmuş file badem ekleyerek karıştırın. Hazırladığınız çikolatalı karışımı bisküvili karışımın içine az az dökün. Hamurun hazır oldu bile. Çikolatalı hamurunuzu top top haline getirerek rendelenmiş Hindistan cevizine batırın ve servis edin.

FORMUNA DİKKAT EDENLER İÇİN BİR TANE DE DÜŞÜK KALORİLİ ÖNERİMİZ VAR