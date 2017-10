Hayalleri canlı tutan can suyu: Fongogo

Kitlesel mi fonlama? Ne ola ki?... Kendini aracı bir pazaryeri olarak konumluyor sanırım Fongogo. Peki ne yapıyor tam olarak?

Kısa ve öz bir şekilde imece usulü para toplama yöntemi diyebiliriz. Kitlesel fonlamanın dört çeşidi bulunmaktadır: Sermaye, borç, ödül ve bağış bazlı. Fongogo, ödül bazlı kitlesel fonlama modelini kullanmaktadır. Fongogo Pro ise sermaye bazlı bir platform olacak. Bir nevi dijital melek yatırımcılık olan bu modelde fon arayan şirketler, aradıkları fon karşılığı belirledikleri değerlemelerden yatırımcılara şirket hissesi sunabilecekler.

Aracı pazaryeri teknik olarak doğru, ama işin bir de sosyal olarak tatmin noktası var ki, ekosistemde genel bir sorun olan fon sorununa can suyu olduğumuz için, kendimizi ekosistemin yeni can suyu olarak isimlendiriyoruz.

Proje sahiplerini ve destekçilerini nasıl bir araya getiriyorsunuz?

Fongogo yaklaşık dört senedir ödül bazlı modelle 77 projeye toplamda 1,5m TL’ye yakın bir fonlama gerçekleşmesini sağladı. Destek miktarlarının küçük küçük (50 TL-300 TL gibi) olduğu düşünülürse ciddi bir kitleye ulaşıldığı söylenebilir. Ve bu rakamlar, aslında neredeyse sıfır pazarlama bütçesi ile yapıldı. Kullanımı kolay websitesimiz, her proje sahibinin ilgisi, bir sonraki projeler için organik hazır veri tabanı sayesinde geniş kitlelere çok rahatlıkla ulaşıyoruz.

Yalnızca yerel hizmet mi sunuyorsunuz yoksa uluslararası çalışmalarınız da var mı? Kapsamı nedir Fongogo’nun?

Ödül tarafında herhangi bir şart yok. Ama hisse bazlı tarafta (Fongogo Pro’da) şirketin Türkiye’de kurulmuş olması gerekli. Ama yatırımcılar yurtdışında ikamet edebilir. Her girişim gibi bizim de gelecekte farklı bölgelere genişleme planlarımız var. Özellikle kendi iletişim ağımızda ve önceki tecrübelerimize bağlı, ilgili kanunun olduğu bölgeler olmasına dikkat ediyoruz.

Proje kategorilerini neye göre belirliyor, nasıl seçiyorsunuz?

Ödül bazlı model ile hisse bazlı model detaylar anlamında biraz farklı işliyor. Ödül bazlı modelde, etik ve ahlaki bir projenin olduğuna emin olmalıyız. Ancak, ödül bazlı model gerçekten kişinin ya da kuruluşun yaratıcılığına bağlı. Önceki başarılı projelerimize bakarsanız, Antartika’ya gitmek isteyenden, belgesel çekimine, albüm yapımına kadar birçok alanda proje göreceksiniz.

Hisse bazlı modelde ilk olarak kanunen girişimlerin A.Ş. olarak kurulmuş şirketler olması gerekmekte. Bunun yanısıra ilgili işletmenin büyüme ve çıkış stratejisi olması gerekli. Seçim kriterleri aslında girişimcilerin çok aşina olduğu kriterlere bağlı. Bünyemizde hem girişim dünyasından hem yatırım dünyasından gelen tecrübeli bir seçim komitesi yer alıyor. Öncelikle kanunun belirlediği kriterlere, sonrasında ise, Fikir, Pazar, Takım, Finansalların ne kadar gerçekçi olduğuna dair detaylı bir durum tespit sürecinden geçireceğiz. Yatırım danışmanı değiliz, ama güvenilir projelere yatırımlar yapılmasını hedefliyoruz.

Bundan sonraki hedefleriniz neler? Muazzam bir gücü barındırıyorsunuz… Bu gücü başka hangi alanlarda kullanmayı planlıyorsunuz?

Fongogo Pro’nun en güzel yanı her tarafa genişleyebilir bir iş modelinin olması ve vizyoner bir takıma sahip olması. Hedefler, planlar çok. ☺ Ama şimdilik en kısa vadede gerçekleştireceklerimizi paylaştım. En büyük hedefimiz, girişimciler tarafından kabul görmek. Çok güzel bir ekosistemde çok güzel insanlarla bir aradayız. İyi işler her hâlükârda bir şekilde başarılı oluyor, olacak. Girişimcilere can suyu olmaya geliyoruz.

Röportaj: Erkmen Özbıçakçı