Hayalleri bile yaptıklarına yetişemedi

HOLLANDA’da yaşayan Afyonkarahisar doğumlu iş adamı Atilay Uslu, ‘iş adamları dergisi’nin ilk defa düzenlediği yarışmada, 2017 yılının ‘En Etkileyici İş Adamı’ seçildi. 25 iş adamının aday olduğu yarışmada, oyları da çoğunluğu yine iş dünyasından olan derginin okuyucuları verdi. Aldığı ödülün onur verici olduğunu anacak birinci olmayı hiç beklemediğini belirten 50 yaşındaki üç çocuk babası Atilay Uslu, şunları söyledi:

EŞİMİN ALTINLARINI BOZDUM

“İş hayatına, 1990’da Haarlem kentindeki amcamın döner lokantasını kiralayarak başladım. Diğer amcamdan aldığım borç, eşimin altınları ve biraz birikmiş paramla dükkanın kirası olan o zamanın parasıyla 25 bin guldeni büyük zorluklar içerisinde bir araya getirdim. İlk gün elde ettiğim 85 gulden ciroyu hiç unutmuyorum. İflas edeceğimi düşündüm. Lokanta işinden sonra seyahat acenteliğine başladım. 1994’te kiraladığım 27 metrekarelik bir ofiste, sadece bir masa, dört sandalye ve bir faks makinesiyle, yeri küçük ama ismi büyük olan ‘Mega’ adlı seyahat acentesini açtım. Küçükken, büyüyünce zengin olmayı hayal ettim. En büyük hedefim 30 yaşına gelince bir milyon guldenimin olmasıydı. O yüzden gece gündüz çalıştım.”

ÜÇ BÜYÜK PROJEMİZ VAR

Seyahat acentalığından sonra tur operatörlüğüne geçtiklerini ifade eden Uslu, Türkiye’de 5, Hollanda’da 3, İbiza adasında 1 ve Curacao adasında 1 oteli bulunduğunu, yıllık yaklaşık 800 milyon euro ciro yaptıklarını söyledi. 2018 yılı için 3 büyük projelerinin olduğunu belirten Uslu, şöyle devam etti: “Hollanda’nın Amsterdam kentinde şu an inşası süren 680 odasıyla ülkenin en büyük otelini inşallah 1 Mayıs’ta açacağız. Curacao Adası’nda 202 odası olan bir otel yapıyoruz. 20 Nisan’da ise daha önce bulunmadığımız Maastricht Havalimanı’ndan 150 bin yolcu taşımayı hedefliyoruz.”