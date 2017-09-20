Hayatınızdaki en özel güne hazırlanırken size kendinizi en güzel hissettirecek olan gelinlik modelini seçmelisiniz. Kendi stilinizi göz önüne alarak seçim yapabileceğiniz gibi vücut tipinize göre de gelinlik seçiminizde doğru kararlar verebilirsiniz. İşte hayalinizdeki gelinliği seçmek için ipuçları:

1. Gelinlik modellerini araştırarak işe başlayın

Gelinlik seçmek için aylar öncesinden araştırma yapmaya başlayabilirsiniz. Ünlülerin giydikleri gelinliklere ve dergilerdeki modellere göz gezdirerek beğendiğiniz gelinlik modellerini belirleyebilirsiniz.

2. Gelinlik mağazalarında beğendiğiniz modelleri deneyin

Gelinlik mağazalarına giderek ve size çekici gelen modelleri deneyerek vücudunuza hangi modellerin yakıştığını öğrenebilir ve size en çok yakışan gelinlik modellerini tespit edebilirsiniz.





3. Satış danışmanlarının fikirlerine önem verin

Gelinlik denediğiniz yerdeki satış danışmanları bu konularda tecrübeli oldukları için gelinlik modeli seçiminde onların fikirlerine kulak verebilirsiniz.

4. Gelinlik seçmeye çok kalabalık gitmeyin

Gelinlik seçmeye giderken çok kalabalık bir grupla gitmek yerine fikirlerine güvendiğiniz birkaç kişi ile birlikte giderek model seçiminde kafa karışıklığının önüne geçebilirsiniz.

5. Gelinlik alışverişine erkenden başlayın

Gelinlik almak için en az 6 ay önceden araştırmalara başlamalısınız. Aradığınız gelinliği hazır olarak bulamadığınız durumlarda diktirme seçeneği için 6 aylık bir zaman gerekebilir.





6. Öncelikle uygun fiyatlı modelleri deneyin

Gelinlik seçerken öncelikle uygun fiyatlı modellere yönelmeyi deneyin. Uygun fiyatlı modeller arasından beğendiğiniz bir seçenek olursa alışverişi de hesaplı bir şekilde gerçekleştirmiş olursunuz.

7. Gelinlik randevunuz için hafta içi sabah saatlerini tercih edin

Gelinlik randevunuz için hafta içi günlerini ve sabah saatlerini seçmek kalabalıktan uzak ve daha rahat bir prova gerçekleştirmenizi sağlar. Stresten uzak bir prova ve daha fazla ilgi için bu zaman dilimleri en uygun saatlerdir.

8. Gelinlik seçerken doğru iç çamaşırları giydiğinizden emin olun

Gelinlik provasında doğru iç çamaşırı veya korse giymeniz gelinliğinizin düğün günü üzerinizde nasıl duracağı konusunda size net bir bilgi verir. Bu nedenle gelinlik seçerken yanınızda iç çamaşırı götürmeyi unutmayın.





9. Doğru modeli seçtiğinizden emin olun

Hayalinizdeki gelinliği seçerken vücut ölçülerinizi göz önüne alarak karar verebilirsiniz. İnce bir siluetiniz varsa kalçaları öne çıkaran modelleri seçebilirsiniz, kalçaları dolgun olanlar ise kabarık modellerle bunu kamufle edebilirler.

10. Düğün mekanına göre seçim yapın

Yaz veya kış düğünü ya da düğün mekanını göz önüne alarak gelinlik seçimi yapmak sizi rüküş olmaktan kurtarır ve zarif bir gelin haline getirir.