Hayalini devlet desteğiyle gerçekleştirdi

Girişimci Songül Bulduk, geçen sene hazırladığı "süt üretim tesisi" projesini Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumuna (TKDK) sundu.

Projesi kabul edilen ve yüzde 65 hibe desteği kapsamında 1,5 milyon lira alan Bulduk, Yeni Mahalle'de 13 dekarlık alanda Avrupa Birliği standartlarına uygun süt üretim tesisi kurdu.

"EV KADINIYKEN İŞİMİN PATRONU OLDUM"

Bulduk, AA muhabirine yaptığı açıklamada, eşiyle eskiden beri bir çiftlik kurma hayalleri olduğunu söyledi.

Hayallerini gerçeğe dönüştürmek için TKDK'ya başvurduğunu anlatan Bulduk, "Devlet eşimle olan hayalimizi gerçekleştirdi. Ev kadınıyken devletin sayesinde işimin patronu oldum. Hedefimiz ayda 20 ton süt üretmek." dedi.

Bulduk, bölgede çiftçiliğin yaygın yapıldığını, tesisi büyüterek başkalarına da geçim kaynağı oluşturmak istediklerini dile getirdi.

Tesiste süt, peynir ve yoğurt üretmeyi hedeflediklerini ifade eden Bulduk, "İnşallah diğer ev hanımları da girişimlerde bulunurlar. Devlet elimizden tuttu. İşe 20 büyükbaş hayvan alarak başladık. Daha sonra işimizi büyüterek hayvan sayımızı artırdık. İnşallah devletimizin bize verdiği katkılarla bu hedeflerimizi tam istediğimiz noktaya getireceğiz." diye konuştu.

"EN BÜYÜK HAYALİMİZDİ"

Özgür Bulduk ise daha önce arpa ve buğday sattıklarını, çiftlik kurma kararını eşiyle aldıklarını aktardı.

TKDK'nın hayallerinin gerçekleşmesinde büyük rolü olduğunu vurgulayan Bulduk, şöyle konuştu:

"Şimdi 65 hayvanımız var, bu yıl içerisinde 120 hayvana ulaşacağız. Ayda 20 ton süt üretmeyi hedefliyoruz. Devletin verdiği destekle bu çiftliğe sahip olduk. Bölgemizde herkes çiftçi ve hayvancılık yapıyor ama modern bir tesisle hayvancılık yapan çok az. Bizim en büyük hayalimiz böyle bir çiftliğe sahip olmaktı. Bu konuda da devletimize minnettarız."

TKDK Muş İl Koordinatörü Beytullah Uygur da kurum olarak özellikle kadın girişimcilere iş hayatına atılmaları için önemli destek verdiklerinin altını çizdi.

Proje başvurusunda kadınlara sıralama kriterlerinde ek puan avantajı sağladıklarını anlatan Uygur, şunları kaydetti:

"Girişimci Songül hanım, önceden hayvancılıkla uğraşıyordu ancak eşiyle daha kapsamlı ve modern bir işletme kurma hayalleri vardı. Kurumumuza başvurdu. Yapılan incelemelerin ardından proje kabul edildi. Büyükbaş hayvan kapasiteli süt üretim tesisi yatırım projesi, kurumumuz tarafından yüzde 65 hibe desteğine uygun görüldü. Avrupa Birliği standartlarına uygun kurulan tesiste, gerek ahırlar, gerekse yem depoları ve son teknolojik makine ekipmanlarla üretim faaliyetleri devam ediyor."



