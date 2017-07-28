Hayalimdeki rol Rita Hayworth

GÖKÇE Bahadır, BeStyle dergisine röportaj verdi. Oyuncu, “Canlandırmayı çok istediğin bir rol var mı?” sorusu üzerine Hollywood’un efsane yıldızlarından Rita Hayworth’ı oynamak istediğini açıkladı:

“Rita Hayworth’ın hayatını oynamak isterdim. İzlediğimde çok etkilenmiştim. Ya da çok ünlü bir dansçının hayatını canlandırmak mesela. Bir de müzikal yapmayı çok istiyorum.”

Oyuncu, “Gökçe Bahadır 60 yaşına geldiğinde Meryl Streep olur mu?” sorusuna da şöyle yanıt verdi: “Ah ne muhteşem bir kadın değil mi? Umarım ben de onun gibi, hep daha iyisi için uğraşırım, inanılmaz projelerde yer alırım ve ödüllere doymam.”