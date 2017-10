Hayalimdeki cast’la yan yanayım

Senaryosunu Gülse Birsel’in yazdığı, yönetmen koltuğunda Ozan Açıktan’ın oturduğu BKM yapımı “Aile Arasında” filminin çekimleri devam ediyor. Oyuncu kadrosunda Engin Günaydın, Demet Evgar, Erdal Özyağcılar, Devrim Yakut, Fatih Artman, Gülse Birsel, Derya Karadaş, Şevket Çoruh, Deniz Hamzaoğlu, Su Kutlu, Devin Özgür Çınar, Ayta Sözeri, Ünal Yeter ve Arif Erkin’in yer aldığı “Aile Arasında”nın basın toplantısı önceki gün oyuncuların ve yönetmen Ozan Açıktan’ın katılımıyla Silivri’deki sette yapıldı.

İlk olarak filmi ve karakterini anlatan Gülse Birsel, “Aile Arasında güzel bir aile komedisi. Ben filmin en antipatik karakterlerinden birini oynuyorum. Çok sevilesi biri değil açıkçası. Engin Günaydın ile karı kocayı oynuyoruz.

Harika bir ekiple çalışıyoruz. Kimseye ayrı ayrı iltifat etmeme gerek yok zaten, şahane bir kadro toplandı.

Senaryoyu ilk yazdığımda benim hayalimde bir cast listesi vardı ve karakterlerin karşısına o isimleri yazdım. Çok büyük bir şans ve onur ki o cast listesi birebir oldu.

Herkes rolünü kabul etti ve şu an o hayalimdeki cast ile yan yana duruyorum. Onun için de çok mutlu ve onurluyum” dedi.



ENGİN GÜNAYDIN İLE OYNAMAK ÇOK ZOR



Engin Günaydın ile oynamanın nasıl olduğundan bahseden Gülse Birsel “Engin ile oynamak çok zor. Çünkü hiç oyununuza konsantre olamıyorsunuz. Tek konsantre olmanız gereken şey gülmemek ve lafınızı söyleyip bir an önce bu işten kurtulmak. Çünkü her seferinde ne yapacağı hiç belli olmuyor.

O açıdan ‘Avrupa Yakası’nı çekerken de zorlanıyordum ama benim egzersizim var. Bu filmde biraz daha kurtarıyorum.

Diğer oyuncu arkadaşlara başarılar diliyorum” diye konuştu.

Komedi ciddi bir iş

Filmde Solmaz karakterine hayat veren Demet Evgar “Çok heyecanlıyım. Uzun zamandan beri bir şeyi bu kadar izlemeyi beklememiştim. Gülse’nin yazdığı senaryonun hakkını vermeye çalışıyorum şahsen. Çok ahlaklı yapılmış bir film. Kimse işin kolayına kaçmadı. Komedi ciddi bir iş çünkü” diye konuştu.

Kendimi konforlu hissettim

Engin Günaydın “Gülse’yi diziden dolayı tanıyorum nasıl bir üslubu olduğunu biliyorum. O yüzden bu kendimi güvende ve konforlu hissettim. Hiçbir endişem olmadı” dedi.

Evlilik aşkı ile yanıyor

Su Kutlu (Zeynep) ile filmde evliliğe yürüyen bir aşk hikayesi olan Fatih Artman “Ben Adanalı ailenin İstanbul’da yaşayan küçük oğlu Emirhan’ı oynuyorum. Yaşadığı aşkın peşinde olan ve evlilik aşkı ile yanıp tutuşan bir karakter” diye rolünü anlattı.

Haşmet karakterini oynayan Erdal Özyağcılar, “29 sene sonra sinema perdesinde olacağım. Demek ki ben Gülse’nin bu senaryoyu yazmasını bekliyormuşum” dedi.