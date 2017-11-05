Hayalim kendi çanta markam

SELMA Buldağ, Bingöl doğumlu. 38 yaşında. 4 çocuklu Bingöllü bir ailenin kızı olarak büyüdü. Annesi ev hanımı, babası emekli. İlkokulu bitirdikten sonra ailesi okula göndermedi. Hayatı uzun süre evin duvarları arasında ve mahallesinde geçti. O dönemleri anlatırken, “Ev işi yapıyordum, tipik ev kızı olmuştum. Aslında hiçbir şey yapmıyordum” diyor. Kız kardeşi okula devam edince içinde fırtınalar kopan Selma Buldağ, hep kendisinin de bir gün eğitim alabileceğini hayal etmiş. Aslında o da okula gitmek, eğitim almak istediğini uzun süre söyleyememiş. Okuyup öğretmen olan kız kardeşi ise ablasını açık öğretime girme konusunda destekleyen kişi olmuş. “Evde anneme yardım ediyor, evin tüm işlerini yapıyordum. Yıllar hızla geçti ve aslında hiçbir şey yapmadığımı fark ettim. Kız kardeşim de güzel okuyunca, ailem de ikna oldu” diye hikayesini anlatan Selma Buldağ, tam 15 yıl aradan sonra eğitim hayatına döndü. Ortaokulu dışarıdan bitirmeye karar verdi.

15 YIL SONRA DÖNDÜ

Defterlerini, kitaplarını aldı, çalışmaya başladı. Hiç kolay değildi 15 yıl aradan sonra yeniden derslere dönmek ama o azmetti, çalıştı. Ortaokulu bitirince “Liseyi de okumalıyım” dedi. Çalışmaya devam etti. Lise diplomasını aldığında kendine güveni tamdı. Bu arada liseyi dışarıdan okuduğu dönemde Halk Eğitim Merkezi’nin açtığı kurslara katıldı. El işçiliğinde çok becerikli olduğu keşfedildi. Çok istekli ve azimliydi. Adaklı İlçesi Halk Eğitim Merkezi bünyesinde açılan kursta usta öğretici oldu. Artık öğrenci değil öğretmendi.

İlk kez hayatında, “Ben de yapabilirim, çalışıp paramı kazanabilirim” diyordu. Bingöl Kız Mesek Lisesi’ni açık öğretimden bitirdi. Liseyi bitirince “Neden üniversite okumuyorum” dedi ve sınava hazırlandı. Bingöl Üniversitesi’nin 2 yıllık Tekstil Bölümü’nü kazandı. Hayatı değişmişti. Herkes başarısını görüyordu. Üniversitedeyken de Bingöl’ün Ağaçeli köyünde usta öğretici oldu. Yaz tatilinde Diyarbakır’da deri çanta kursu açıldığını öğrenince o kurslara da katıldı. Daha sonrasında da Halk Eğitim Merkezi Müdürü Selahattin Akıncı ve Milli Eğitim Müdürü Kadir Engin’in de desteğiyle kendi kursunu Halk Eğitim Merkezi bünyesinde açtı.

AMACI BİNGÖL DIŞINA ÇIKABİLMEK

SELMA Buldağ, tamamen kendi tasarımı olan deri çantalar yapıyor. Çantaların nasıl yapılacağını hem kurslardan hem de internetten öğrendiğini anlatıyor. “Eğitim alınca küçük dünyam büyüdü. Öğrenme isteğiyle araştırdım. Deriyi alıp işliyordum. Tüm malzemeleri Halk Eğitim Merkezi veriyor. Kullandığım derileri almamız mümkün değil. El işçiliği çanta tasarımında çok kıymetli. Bingöl’ün dışını çok bilmiyorum ama internet sayesinde dünyaya açılıyorum”diye anlatan Buldağ, haftada 3-4 günde bir çanta üretebiliyor. Ürettiği çantaların beğenilmesi üzerine Halk Eğitim Merkezi’nde bu işe meraklı kadınlara da eğitim veriyor. Her kadın haftada 1 deri çanta yapabiliyor. Çantalar gerçek deri ve el işçiliğiyle yapıldığı için satış fiyatı da aslında düşük değil. Ancak Buldağ, henüz bu çantaları Bingöl dışına pazarlama şansına sahip olamamış. Şimdilerde en büyük hayali çantalarını markalaştırmak ve İstanbul, Ankara, İzmir gibi yerlerde satabilmek, internetten de satış yapabileceği imkânlara sahip olmak.