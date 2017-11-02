◊ “Arka Sokaklar” dizisiyle ekrana döndünüz, öncelikle hayırlı olsun diyelim. Hayatınızın nasıl bir dönemindesiniz?
- “Arka Sokaklar” dizisinde olmaktan dolayı çok heyecanlıyım. Kendimi en iyi tanıdığım dönemdeyim. En azından ne isteyip ne istemediğime karar verebiliyorum. Bu dönem güzel başladı. İş, aşk, çevre olarak her şeyim iyi gidiyor.
◊ Diziyi daha önce izliyor muydunuz?
- Evet izliyordum, arada aklımdan geçiriyordum ‘keşke ben de sert bir polisi canlandırsam’ diye. Hayalim gerçek oldu, çok mutluyum.
◊ Devam eden bir projeye sonradan dahil olmak sizi korkuttu mu?
- İlk gün çok heyecanlıydım, hatta uyuyamadım. 12 yıldır beraber olan, oturmuş bir kadro sonuçta. Ama herkes o kadar sıcak karşıladı ki beni, ekibe dahil olduğum andan itibaren ben de 12 yıldır buradaymış gibi hissettim kendimi.
ROLÜM İÇİN KICK BOKSA BAŞLADIM
◊ İlk defa bir polisi canlandırıyorsunuz, karaktere hazırlanırken özel bir çalışma yaptınız mı?
- Diziye dahil olduğumu öğrendiğim andan itibaren bölümleri tekrar tekrar daha dikkatli izledim. Dövüş sahneleri için kick boksa başladım. Poligona gidip atış dersleri aldım. Polisiye filmler izledim. Kelepçe nasıl takılıyor, silah nasıl tutuluyor bunlara dikkat ettim. Karakterim için çalışmalar yaptım umarım izleyicimiz de beğeniyordur.
◊ Senelerdir bu sektörün içinde biri olarak mesleğiniz size en çok neyi öğretti?
- Sabretmeyi, daha sakin olmayı, önyargılı olmamayı ve en çok insan tanımayı öğrendim diyebilirim. Tolerans, inisiyatif ve empati yönlerimi de geliştirdim.
◊ Birçok projede yer almış biri olarak hedeflerinizin ne kadarını gerçekleştirebildiniz?
- Önümde hâlâ uzun bir yol var. Hep sert birini oynamak istemiştim, bu gerçekleşti. Şimdi de tiyatro yapmak istiyorum.
ASLA “HER ŞEYİ BİLİYORUM” DEMEYECEĞİM
◊ “40 yaşıma geldiğimde asla...” cümlesini nasıl tamamlarsınız?
- “Büyüdüm” ya da “her şeyi biliyorum” demem diye düşünüyorum. Çünkü her gün bir şey öğrenip her gün daha da büyüyoruz
◊ Son olarak “Arka Sokaklar” izleyicilerine neler söylemek istersiniz?
- Bu ekip içinde olduğum için çok huzurlu ve mutluyum. Çekimler, ekip, oyuncular herkes çok keyifli. Bizi izlemeye devam edin.
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