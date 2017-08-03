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    Hayali iş uydurup kızına maaş ödemiş

    İHA
    03 Ağustos 2017 - 10:40Son Güncelleme : 03 Ağustos 2017 - 10:40

    Fransa’nın eski Adalet Bakanı Michel Mercier, kızının maaşını halkın parasıyla ödemekle suçlandı. Eski bakanının, kızına kendi ofisinde sahte bir iş uydurarak işe aldığı ve 2012’den 2014’e kadar ayda 2000 euro maaş ödediği ortaya çıktı.

    ESKİ Bakan Mercier’in kızının internette yayınlanan özgeçmişinde, bahse konu olan dönemde University College London’da etnografya koleksiyon yöneticisi görevini sürdürdüğü belirtiliyor. Ayrıca, hem Mercier’in, hem de kızının, 2012’de parlamentodaki işten başka bir profesyonel işte çalışmadığını onayladıkları bildirildi. Mercier’in kızının sahte işe başlarken doldurduğu formda bir gazetede yayınlandı. Form’da Mercier’in kızının adres bölümüne Londra’daki adresini yazdığı tespit edildi. Mercier’in kızı yaptığı açıklamada suçlamaları kabul etmeyerek, sözü edilen zamanda iki işi birden yaptığını fakat Londra’daki işinin part-time olduğunu ve o işe kısa sürelerle devam ettiğini söyledi.

    Etiketler: FRANSA , Michel Mercier , Adalet Bakanı
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