Hayali iş uydurup kızına maaş ödemiş

ESKİ Bakan Mercier’in kızının internette yayınlanan özgeçmişinde, bahse konu olan dönemde University College London’da etnografya koleksiyon yöneticisi görevini sürdürdüğü belirtiliyor. Ayrıca, hem Mercier’in, hem de kızının, 2012’de parlamentodaki işten başka bir profesyonel işte çalışmadığını onayladıkları bildirildi. Mercier’in kızının sahte işe başlarken doldurduğu formda bir gazetede yayınlandı. Form’da Mercier’in kızının adres bölümüne Londra’daki adresini yazdığı tespit edildi. Mercier’in kızı yaptığı açıklamada suçlamaları kabul etmeyerek, sözü edilen zamanda iki işi birden yaptığını fakat Londra’daki işinin part-time olduğunu ve o işe kısa sürelerle devam ettiğini söyledi.