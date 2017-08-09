'Hayalet berberler' korku saçıyor

BBC’nin yayınladığı habere göre, Haryana eyaletinde yaşayan 53 yaşındaki Sunita Devi saç hırsızlarının kurbanlarından sadece biri. Ev hanımı olan Devi, ‘Güçlü bir ışık parlamasıyla kendimi kaybettim. Bir saat sonra uyandığımda, saçlarım kesilmişti.’ diyerek yaşadıklarını anlatırken saldırının etkisiyle hâlâ travma yaşadığını da belirtti. Yaşadığı küçük mahallenin kalabalık olduğu bir saatte evinde saldırıya uğrayan Devi’nin, parlak elbiseler giyen yaşlı bir adam olarak tarif ettiği saldırganının kimse tarafından görülmemiş olması da yaşananların gizemini arttırdı.

Devi’nin saldırıya uğramasını takip eden günlerde ev hanımı Asha Devi de benzer bir saldırıyla saçlarının çalındığını bildirdi. Saldırganın bir kadın olduğunu belirten Asha Devi ve ailesindeki diğer kadınlar, saldırıya uğrayacakları korkusuyla aile büyükleri tarafından bir süreliğine başka eyaletlerde yaşayan akrabalarının yanına gönderildi.

SALDIRILAR TEMMUZ'DA BAŞLADI

Polis tutanakları, ‘hayalet berber’ saldırılarının temmuz ayı başlarında Rajasthan eyaletinde başladığını, benzer saldırıların yayılarak Haryana ve Delhi’de de görülmeye başladığını gösterdi.

Haryana eyaletinin Gurgoan şehrinde de benzer saldırılar kayıtlara geçti. Yaşananlar hakkında açıklama yapan Gurgoan şehri polis sözcüsü Ravinder Kumar, vakaların titizlikle araştırıldığını belirtti. ‘Saldırılar çok tuhaf, olay yerlerinde hiçbir ipucu bulamadık ve mağdurlara yapılan sağlık testlerinde olağan dışı hiçbir duruma rastlanmadı.’ diyen polis sözcüsü, olaylara anlam verebilmek için farklı bölgelerden polislerin birlikte çalıştığını ifade etti.

Kumar, ‘Saldırganları görenler veya varlıklarını hissedenler sadece mağdurlar. ‘ diyerek insanları olaylar çözülene kadar söylentilere inanmaması konusunda uyardı. Saldırılarının kimler tarafından gerçekleştirildiğinin bulunamaması, olaylar hakkındaki söylentilerin artmasına sebep oldu.

Doğaüstü güçlerin, organize suç çetelerinin ve cadı doktorların yer aldığı teorilerin yanı sıra kitle histerisi savını öne sürenler de oldu. Bir grup insanın telkin, gözlem veya başka psikolojik süreçlerden dolayı benzer korku, anormal davranışlar veya fiziksel semptomlar geliştirdiği kitle histerisi vakalarının Hindistan’da daha önce de görüldüğü belirtildi. Bundan önce 2001 yılında yüzlerce kişi Delhi’de bir maymun adam tarafından saldırıya uğradığını söylemiş, daha sonra yaşananların bir kitle histerisi vakası olduğu ortaya çıkmıştı.