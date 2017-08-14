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    Hayaldeki lise için 'son çağrı'

    Önder ÖNDEŞ
    14 Ağustos 2017 - 23:10Son Güncelleme : 14 Ağustos 2017 - 23:10

    Temel Eğitimden Ortaöğretime Geçiş (TEOG) kapsamında öğrenci alan liseler için nakil dönemi dün başladı. Öğrenciler ve veliler, yine bir koşturmaca içine girecek. Öğrencilerin 14-18 Ağustos’ta birinci, 21-25 Ağustos’ta ikinci ve 28 Ağustos-6 Eylül’de ise üçüncü nakil tercih başvuruları alınacak. İl/ilçe sınırları içerisinde nakil başvuruları 11-14 Eylül’de yapılacak.

    3 TERCİH HAKKI VAR
    Nakil için adaylar, yerleştikleri lisenin müdürlüklerinden istedikleri okullar için tercih yapabiliyor. Öğrencilerin üç tercih hakkı var. Yerleştirmede gereken kontenjan ve taban puan sınırlaması bu ayki nakil dönemlerinde aranmıyor. Uzmanlar, bu sınırlamalar olmadığı için yüzdelik dilimin üstünde okullara yerleşme şansı doğduğunu belirtiyor. Örneğin bir aday, yüzdelik diliminin çok üstünde olan İstanbul Erkek Lisesi’ne de listesinde yer verebilir. Boş kontenjan varsa ve öğrencinin önünde daha yüksek puana sahip başka aday yoksa, okula kayıt hakkı kazanılabiliyor. Dolayısıyla bu şansı yakalamak için nakilleri bekleyen veliler olabiliyor. Ancak birçok öğrenci başvurursa, yine okullara taban puanlarına oldukça yakın adayların alınacağını da unutmamak gerekiyor.

    KAYIT SİLİNMİYOR
    Başvuru yapanlar, yerleştikleri okuldaki haklarını kaybetmiyor. Nakil sonuçları açıklandığında da hedeflenen okullara yerleşilmezse, öğrenciler eğitim hayatlarına aynı okulda devam edebiliyor. Açık liseye kaydedilenler, bu aydaki nakil döneminde mezun olduğu ortaokula giderek, üç tercih hakkını kullanabiliyor. Öte yandan 11-14 Eylül’de yapılacak il/ilçe sınırları içerisinde nakil tercih başvuruları için okullardaki boş kontenjan ve taban puanlar dikkate alınıyor. Liste hazırlanırken bunu göz önünde bulundurmak gerekiyor. 

    Etiketler: TEOG , Lise , gazetehaberleri
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