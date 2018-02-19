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    Hayal Ortağım platformu 3'üncü kez finalde!

    Hürriyet Haber
    19.02.2018 - 11:16 | Son Güncelleme:

    YGA ve Turkcell iş birliğiyle geliştirilen ve bugüne kadar 200 bin engellinin hayatını kolaylaştıran Hayal Ortağım platformu, teknolojinin Oscar’ı sayılan GSMA’de 3. kez finale kaldı. Önceki yıllarda iki kez üst üste dünya birincisi olan Hayal Ortağım her yıl eklenen yeni teknolojik özellikleriyle Görme Engellilerin sosyal hayata katılımını arttırıyor. Entelektüel içerikleri sesli dinleme, sinemalarda sesli betimleme ve kapalı alan navigasyon özelliklerinden sonra şimdi de toplu taşıma entegrasyonu ile tüm dünyadan ilgi topluyor.

    YGA -Young Guru Academy- ve Turkcell iş birliğiyle geliştirilen Hayal Ortağım platformu, teknolojinin Oscar’ı sayılan GSMA’de bu kez de ‘Akıllı Şehirler İçin En İyi İnovasyon’ kategorisinde finale kaldı. Görme engellilerin toplu taşıma araçlarını özgürce kullanabilmeleri için geliştirilen Hayal Ortağım Yol Arkadaşım özelliği ile finale kalan platform, Accenture, Cisco, Huawei ve KT gibi global markaların uygulamaları ile yarışacak. 

    “DÜNYADA BİR İLK; ENGELLİLER RAHATÇA ULAŞIMLARINI SAĞLAYABİLİYOR”

    Hayal Ortağım uygulaması entelektüel içerikleri sesli dinleme, sinemalarda sesli betimleme ve kapalı alan navigasyon özelliklerinden sonra şimdi de toplu taşıma entegrasyonu ile tüm dünyadan ilgi topluyor. Görme engelliler, alışveriş merkezlerinde i-beacon teknolojisi sayesinde sesli navigasyon alabiliyorlar. Otobüslere de uygulanan bu inovasyon sayesinde, ulaşımlarını rahatça sağlayabiliyorlar. Aynı zamanda sinemada ekstra donanım, aparat veya yazılıma gerek olmadan, Hayal Ortağım üzerinden filmlerin sesli betimlemelerini alabiliyorlar. Dünyada ilk olan bu teknoloji sayesinde görme engelliler, vizyon filmlerini, herkesle aynı anda hiçbir ayrıntıyı kaçırmadan izleyebiliyorlar. 

    HAYAL ORTAĞIM PROJESİ HAKKINDA

    Görme engellilerin güncel bilgiye erişimini kolaylaştıran Hayal Ortağım platformu, YGA (Young Guru Academy) & Turkcell stratejik ortaklığı ile 2012 yılında hayata geçirildi. 

    İçerisinde pek çok hizmeti bir arada barındıran Hayal Ortağım’ın uygulamalarından “Cepten Sesli Betimleme servisi görme engellilerin hiçbir ayrıntıyı kaçırmadan sinemada izledikleri filmden daha fazla keyif almalarını sağlamak amacıyla geliştirildi. Dünyada ilk defa bir mobil uygulama üzerinden sunulan Cepten Sesli Betimleme hizmeti ile pek çok yerli yapım film kapsamında görme engelli sinemaseverlerle buluşuyor.

     Hayal Ortağım’ın Türkiye’de ilk kez Gaziantep’te hayata geçen “Ulaşım” özelliği, görme engellilerin duraklarda ve otobüslerde kimseden yardım almak zorunda kalmadan engelsiz seyahat edebilmesine imkân sağlıyor. Özellik durakta kullanıldığında, görme engelli yolcu hangi durakta olduğunu, bulunduğu duraktan geçen otobüslerin listesini ve kaç dakika sonra otobüsünün durakta olacağını öğrenebiliyor. Beklediği otobüsün durağa geldiği bilgisine sesli bir uyarıyla ulaşabiliyor. Araç duraklara yaklaşırken, otobüs şoförüne de duraktan bir görme engellinin otobüse bineceği uyarısı gidiyor. Görme engelli kullanıcı, yolculuk sırasında, hangi duraklardan geçtiğini öğrenebiliyor ve inmek istediği durağa yaklaştığında sesli bildirim alıyor. Beacon teknolojisiyle çalışan özellik hiçbir sapma olmadan otobüs, durak ve uygulama arasındaki iletişimin kurulması konusunda da dünyada bir ilk olma özelliği taşıyor. 

    Hayal Ortağım uygulaması içerisinde bulunan “Yol Arkadaşım AVM” özelliği sayesinde görme engelliler, alışveriş merkezlerinde önünden geçtikleri mağazaların hangi mağaza olduğu bilgisini alıyor ve gitmek istedikleri mağaza, asansör, danışma gibi noktalar için yönlendirmelere ulaşıyor.

    Etiketler: yga , turkcell , gsm
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