Hayal Krallığı’na nasıl gidilir?

Geronimo Stilton: ‘Fareler Adası’ olarak da anılan Fareya’da doğdu. Kemirgen Edebiyatı Fareloji ve Felsefe Bölümü’nde Karşılaştırmalı Arkeofareloji okudu. Fareler Adası’nın en ünlü gazetesi Kemirgenin Sesi’nin yayın yönetmeni. Kitapları kırk sekiz dile çevrildi, sadece İtalya’da yaklaşık otuz milyon, dünyada ise yüz kırk milyondan fazla sattı.

Yukarıdaki bilgiler hem gerçek hem değil...

Gerçekliği; tüm dünyada yayımlanan çocuk kitaplarıyla çok ünlü bir yazar olan Geronimo Stilton’ın, müstear bir isimle de olsa varlığının sabit olması. Hikâyenin gerçeklikten uzaklaşan kısmı ise tam da bu gerçekliğin ortasından doğuyor ve ‘Geronimo Stilton’ isminin tüm dünyada tanınmasını sağlayan kitapların yazarı, yarattığı hayal atmosferinin büyüsünü bozulmasın diye gerçek ismini kitapların üzerine bastırmıyor bile. Stilton maceralarının gerçek sahibinin adı Elisabette Dami.

Stilton maceraları gerçekten de tüm dünya çocuklarının elinde gezdi yıllarca. 2000’de başlayan bu gezintisi hâlâ devam ediyor. Kimi ülkelerde -özellikle Stilton’un doğduğu topraklar olan İtalya’da- ünü, artık bir çocuk klasiği hâline gelmiş Harry Potter’ı bile aşmış durumda.

Bizim, Yapı Kredi Yayınları tarafından basılan Geronimo Stilton ile tanışmamız ise yakın zamana rastlıyor. Yine bu yıl içinde okuduğumuz ‘Dinazorlarla Buluşma’ ve geçen günlerde yayımlanan ‘Hayal Krallığı: İlk Yolculuk’...

Stilton serilerinin en önemli özelliği, özellikle çocuk okurlarına hayal etmeyi öğretmek amaçlı yola çıkmış olması... Ve yazarı, maceralarda anlattığı dünyaları çok boyutlu olarak tasarlıyor. Kitabın sayfaları arasında ilerlerken karşınıza birden “Ejderha dünyasının kokusunu hayal et!” ya da “Ne hoş taze bir çayır kokusu!” uyarısıyla birlikte muhteşem renkleriyle bir çayır çizimi çıkabiliyor. Stilton kitaplarına dair bu küçük saptamanın sebebi; yazarının yaratmaya çabaladığı çok boyutlu dünyanın, çocukları farklı duyular üzerine düşündürebildiğini, daha da önemlisi bu düşünme eyleminin duraklarını da hayal gücü üzerine inşa ettiğini vurgulamaktan ibaret... Tam da bu nedenle Geronimo Stilton maceraları çocukların okuyup bir kenara bırakacakları maceralar olmaktan çok uzak. Kitap devam ederken geride bırakılan her harita, çocuk zihninde farklı çağrışımlar uyandırarak yaşamaya devam ediyor.

BİRAZ CESARET YETER!

Filiz Özdem’in çevirisiyle okuduğumuz ‘Hayal Krallığı-İlk Yolculuk’ ise Geronimo Stilton’ın, bilge rehber Kurbağa Yazınus Yazıcıyus’la çıktığı, düşsel ülkelerin hemen hepsini kapsayan bir yolculuğun hikâyesini anlatıyor. Cadılar Ülkesi, Sirenler Ülkesi, Ejderler Ülkesi, Cüce Cinler Ülkesi, Yer Cüceleri Ülkesi ve Periler Ülkesi bu yolculuktan durakların bazıları. Bu yolculuk boyunca troller, kurtadamlar ve tek boynuzlular ise konukları oluyor kahramanlarımızın.

Başkahramanımız Geronimo Stilton, yeni kitap fikirleri bulma için sürekli yolculuklara çıkıyor ve okuduklarımız da bir anlamda Stilton’ın seyahatnameleri... Stilton’ın bu yolculuktaki rehberi Yazınus Yazıcıyus ise ses getirecek bir kitap yazma derdinde. Hâl böyle olunca da iki kahraman da etrafına macera gözüyle bakıyor; aradıklarını buluyorlar da... Anlatılan hikâye boyunca varmak istenilen hedef için biraz cesaret gerektiğinin mesajı veriliyor okurlara. Tabii daha da önemlisi hayal gücünün...

“Hayal Krallığı diye bir yer gerçekten var mı? Peki oraya gerçekten gidilebilir mi?” diye sorulmuş kitabın başında. Hayal Krallığı dizisi bunun cevabını vermenin çok ötesine götürüyor; herkesin kendi hayal krallığını kurabileceğini öğretiyor. Dizinin diğer kitapları merakla beklenecek...

HAYAL KRALLIĞI

İLK YOLCULUK

Geronimo Stilton

Çeviren: Filiz Özdem

Yapı Kredi Yayınları, 2017

388 sayfa, 33 TL.