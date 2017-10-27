Ara
MENÜ
Gündem Haberleri

GÜNDEM

    Haberler >Gündem>Beş yıldızlı otelde havuza düştü, hayatını kaybetti

    Beş yıldızlı otelde havuza düştü, hayatını kaybetti

    Bülent TATOĞULLARI/ANTALYA (DHA)
    27.10.2017 - 12:49 | Son Güncelleme:

    ANTALYA’da ailesiyle tatil yapan İranlı 6 yaşındaki Parya Aghamohammadhassan Tajer, 4 gün önce konakladıkları otelde, yetişkinlerin kullandığı havuza düştü. Havuzdan çıkarılarak ambulansla hastaneye götürülen Parya, dün akşam yaşamını yitirdi.

    Olay, geçen pazartesi günü Muratpaşa İlçesi Kundu bölgesinde bulunan beş yıldızlı bir otelin büyüklere ait havuzunda meydana geldi. İran’ın başkenti Tahran’da oturan baba Majıd Aghamohammadhassan Tajer, 4 gün önce, beraberinde eşi ve kızı Parya ile tatillerini geçirecekleri otele geldi.

    Tatil sırasında çiftin kızı Parya, yetişkinlerin kullandığı havuza düştü. Bir süre havuzda kalan küçük kız, otelde bulunan görevliler ve müşteriler tarafından fark edilip, havuzdan çıkarılarak, ambulansla hastaneye götürüldü.

    Aşırı su yuttuğu belirtilen Parya, 4 günlük tedavi sürecinin ardından dün akşam saatlerinde yaşamını yitirdi. Ölüm nedeninin belirlenmesi için Antalya Adli Tıp Kurumu’nun morguna götürülen Parya’nın cenazesinin İran’a gönderileceği belirtildi.

     

    Etiketler: otel , havuz , Parya Aghamohammadhassan Tajer
    ﻿

    EN ÇOK OKUNAN HABERLER

      Sayfa Başı
      Hürriyete Reklam Ver
      Alternate TextAlternate Text
      Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
      • Hürriyet Emlak
      • Hürriyet Oto
      • Yenibiriş
      • Yakala.co
      • Hürriyet TV
      • Hürriyet Aile
      • Mahmure
      © Copyright 2017 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri