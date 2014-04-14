Havuçlu vejetaryen kanepe

8 kişilik

Hazırlama süresi: 20 dakika

Pişirme süresi: 20 dakika

MALZEME LİSTESİ

* 4 adet büyük boy dolmalık kabak

* 4 adet orta boy havuç

* 1 adet orta boy kuru soğan

* 6 yemek kaşığı zeytinyağı

* 2 çay kaşığı tuz

* 3 diş sarmısak (isteğe bağlı)

* 1 demet dereotu

YAPILIŞI

Kabakları temizleyip kabuklarını soymadan yıkadıktan sonra uzunlamasına yarım santim kalınlığında dilimleyin. Diğer taraftan, 4 yemek kaşığı zeytinyağı, ezilmiş sarmısak ve tuzu geniş bir kapta karıştırın. Kabakları bu sarmısaklı karışıma buladıktan sonra ızgara teline dizin.

Kabak dilimlerini 175 dereceye ayarlı fırında önlü arkalı 15 dakika kızartın. Havuçları soyup yıkadıktan sonra iri iri dilimleyin. 2 yemek kaşığı zeytinyağını orta boy bir tencereye aktarıp üzerine küp küp doğradığınız soğanları ilave ederek 2-3 dakika kadar kavurun.

Dilimlediğiniz havuçları tencereye aktarıp 1 su bardağı su ve tuzu da ilave ederek havuçlar iyice yumuşayıp suyunu çekinceye kadar pişirin. Havuçları çatalla ezerek püre haline getirin. Kızarttığınız kabak dilimlerinin uçlarına birer yemek kaşığı kadar havuç püresi koyup kabakları rulo yapın. Tüm kabak dilimlerini rulo yaptıktan sonra artan havuç püresini bir servis tabağına yayın. Üzerine kabak rulolarını yerleştirip incecik kıydığınız dereotunu serpiştirerek ılık halde servis yapın.

Afiyet olsun...