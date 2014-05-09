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Sahrap Soysal

Sahrap Soysal

sahrapsoysal@gmail.com

Havuçlu irmik tatlısı

9 Mayıs 2014

Margarin orta boy teflon tencerede hafifçe kızdırılıp hemen içine soyulup rendelenmiş havuç ve dolmalık fıstıklar eklenir.

Sürekli karıştırılarak, havuçlar altın sarısı renk alıncaya kadar, 2-3 dakika kadar kavrulur. Üzerine hemen irmik aktarılıp tahta bir kaşlıkla sürekli karıştırılarak, kısık ateşte yaklaşık 20 dakika, irmiğin rengi iyice sararıp kahverengiye dönünceye kadar kavrulmaya devam edilir.
İrmik taneleri birbirine yapışmaya başladığında yeteri kadar pişmiş demektir. Diğer taraftan, sıcak süt ve tozşeker derin bir kapta karıştırılır. Şeker iyice eriyinceye kadar arada sırada karıştırılır. Rengi iyice sararan ve annelerimizin deyimiyle “miyanesi gelen” irmiğin üzerine, şekerli sıcak süt eklenir. Hızla ve 1 dakika kadar karıştırılıp tencerenin kapağı hemen kapatılır. Çok kısık ateşte irmiğin sütü çekmesi için 5 dakika hiç karıştırmadan pişirilir. Ocaktan alınır ve yine kapağı hiç açılmadan 10 dakika daha bekletilip dinlendirilir. Sıcakken servis tabağına aktarılır. Ilık hale gelmesi beklenip servise sunulur.
İrmik helvasının yanında istenirse dondurma da ikram edilebilir. Dondurmanın irmiğe çok yakıştığı görülecektir.

Malzemeler

* 150 gr. bitkisel margarin
(50 gr. tereyağı+5 yemek kaşığı zeytinyağı da kullanılabilir)
* 2 su bardağı irmik
* 1 adet ince uzun havuç
* 2 yemek kaşığı dolmalık fıstık
* 3 su bardağı sıcak süt
* 1 buçuk su bardağı tozşeker

 

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