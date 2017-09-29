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    Havuç sanıp yedi! Başına gelenler ise...

    Hürriyet Haber
    29.09.2017 - 14:43 | Son Güncelleme:

    Almanya’nın Giessen kentinde bir eşek, lüks bir spor arabanın kaportasını ısırınca, mahkeme oluşan zararı eşeğin sahibinin ödemesine karar verdi.

    Polisin açıklamasına göre eşek, turuncu renkteki otomobili dev bir havuç sanarak ısırmış olabilir. Eşeğin kaportayı çiğnemesi sonucu spor otomobilde 5 bin 800 euroluk hasar meydana geldi.

    İsminin Vitus olduğu açıklanan eşeğin tam olarak hangi nedenle lüks aracı ısırdığı bilinmiyor. 

    Havuç sanıp yedi Başına gelenler ise...

    Eşeğin sahibinin, aracın park yerinin iyi olmadığı yönündeki savunmasını mahkeme kabul etmedi.

    Eylül 2016'da meydana gelen olayın ardından aracın 50 yaşındaki sahibinin şikâyetçi olmasının ardından görüşülen davanın sonucunda eşeğin o zamanki sahibinin zararı karşılamasına karar verildi. 

     

    Etiketler: eşek , spor araba , yedi
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