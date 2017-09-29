Havuç sanıp yedi! Başına gelenler ise...

Polisin açıklamasına göre eşek, turuncu renkteki otomobili dev bir havuç sanarak ısırmış olabilir. Eşeğin kaportayı çiğnemesi sonucu spor otomobilde 5 bin 800 euroluk hasar meydana geldi.

İsminin Vitus olduğu açıklanan eşeğin tam olarak hangi nedenle lüks aracı ısırdığı bilinmiyor.

Eşeğin sahibinin, aracın park yerinin iyi olmadığı yönündeki savunmasını mahkeme kabul etmedi.

Eylül 2016'da meydana gelen olayın ardından aracın 50 yaşındaki sahibinin şikâyetçi olmasının ardından görüşülen davanın sonucunda eşeğin o zamanki sahibinin zararı karşılamasına karar verildi.