Havlularınız sandığınızdan daha da kirli

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Havlular inanılmaz bakteri yuvalarıdır çünkü havlunuzu her kullandığınızda doğal cilt bakterilerinizi ve taşıdığınız diğer mikropları havluya aktarırsınız. Yani o mikropların asıl sahipleri aslında sizlersinizdir. Neyse ki vücudumuz da çevremizdeki bu mikroplarla birlikte yaşamak için gelişmiştir.
Havlunuzdaki bakterilerle tanışın…
Yine de havlunuzu nemli, sıcak ve karanlık banyolarda asılı bırakmak mikrobun çoğalması için ona harika bir ortam sunar. Üstelik ellerinizle bu havluya ne kadar sık dokunduğunuzu düşünürsek üzerindeki bakteri sayısı hakkında da o kadar fikir sahibi oluruz. Araştırmalar da bunu destekler niteliktedir. Arizona Üniversitesi’nden bir mikrobiyolog olan Charles Gerba, banyo havlularının yaklaşık yüzde 90’ının koliform bakteri ile kontamine olduğunu ve yaklaşık yüzde 14’ünün E. coli bakterisini taşıdığını söylemektedir. Üstelik bu bakteriler sadece banyo değil mutfak havlularında da görülmüştür.
Bunun nedeni ise birçok kişinin ellerini tamamen yıkamadan çabukça havluya kurulayıp çıkmasıdır. Dolayısıyla yaklaşık iki gün sonra bile böyle bir havluyla yüzünüzü kuruladığınızda temizlenmek yerine yüzünüze bile E. coli bulaştırmış olursunuz.
Ev dışındaki havlular da büyük risk!
Evin dışında, mesela spor salonlarında kullanılan havlular daha büyük enfeksiyonların taşınması için de büyük risk oluştururlar. Los Angeles'taki kolej futbolcuları arasında 2003'te başlayan MRSA salgını sonrasında yapılan bir araştırmada, sahadaki havluları paylaşmanın enfeksiyonun bulaşmasını kolaylaştırdığı keşfedilmiştir.
Özellikle kuru bir cilde sahip olmak havlularda bulunan mikropların sisteminize girmesini kolaylaştırır. Ancak yine de bir havludan büyük bir hastalık kapma riskiniz oldukça düşüktür.
Peki ne yapmamız gerekiyor?
Havlulardaki bakterilerden kendinizi korumanın en iyi yolu havluları sık sık yıkamaktır. Özellikle evinizde küçük bir çocuğunuz varsa havlularınızı iki günde bir yıkamalısınız. Yıkarken basit deterjanların yanında oksijenli ağartıcı içeren ürünler de kullanabilirsiniz. Yıkadıktan sonra dikkat etmeniz gereken en önemli noktalardan bir diğeri ise havlunuzu iyice kurutmaktır. İyi kurumamış bir havlu bakteri üretmeye devam eder. Ancak iyi yıkanmış ve kurutulmuş bir havlunun üzerinde bakterinin yaşama olanağı neredeyse kalmamıştır.
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