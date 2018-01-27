'Havlama cinayeti'nde flaş gelişme... Aile köpekle apartmandan taşındı

Kayınpederi emekli Hilmi Şen ile beraber Mudanya'nın Güzelyalı mahallesinde yaşayan bir çocuk babası Ali Çelik, önceki gece apartman yöneticisi Hacı Murat Konuk'un alt kattaki dairesine gitti.

KÖPEK HAVLAMASINA ÇÖZÜM BULMASINI İSTEDİ

İddiaya göre Çelik, Konuk'a havlayan köpeğinin çevreyi rahatsız ettiğini söyleyerek, "Sitenin bahçesinde bulunan köpeğiniz, sürekli havlıyor. Küçük olan çocuğum, evde korkudan uyuyamıyor. Bir çözüm bulun" dedi.

Bu sırada, ikili arasında tartışma çıktı ve kısa sürede kavgaya dönüştü. Konuk, Çelik ve kavga sesini duyarak gelen Hilmi Şen'i bulundurma ruhsatlı tabancasıyla vurdu. Çelik, olay yerinde yaşamını yitirirken, Şen ise komşuların çağırdığı ambulansla ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Şen, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Olay sırasında, aynı kattan geçen bir başka apartman sakini H.U. da kendisine isabet eden kurşunla yaralandı. Hastaneye kaldırılan H.U.'nun tedavisinin sürdüğü belirtildi. Ali Çelik ile kayınpederi Hilmi Şen'in cenazeleri dün toprağa verildi.

'HAKARET EDİNCE ELİMİ KANA BULADIM'

Olay sonrası gözaltına alınan Hacı Murat Konuk, poliste verdiği ifadesinde, "Ali Çelik beni telefon ile arayıp, köpeğin havlamasından duyduğu rahatsızlığı sert bir dille söyledi. Aramızda tartışma çıktı. Sonra binaya gelip bana hakarete devam edince elimi kana buladım" dedi.

Polisteki sorgusundan sonra dün 'Adam öldürmek' ve 'Adam yaralamak' suçlarından adliyeye sevk edilen Hacı Murat Konuk, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Konuk'un ailesi ise dün gece eşyalarını ve köpeği yanlarına alarak apartmandan ayrılıp, Bursa'ya taşındı.